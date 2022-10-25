"Укрэнерго" нужно вести переговоры с кредиторами и реструктуризировать долги, а не повышать тарифы – "Укрметаллургпром"

НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84% Фото: expro.com.ua

"Предприятия и так сейчас несут убытки и, по сути, работают просто для того, чтобы сохранять рабочие места, платить зарплату и налоги. Повышение тарифов приведет к тому, что предприятия, которые и так загружены в разы меньше, чем до войны, станут потреблять еще меньше энергии", – подчеркнул он.

Каленков считает, что "Укрэнерго" в разы завысила сумму компенсации предприятиям "зеленой" энергетики, так как с началом полномасштабного вторжения России в Украину доля этой генерации существенно снизилась.

"Очень крупные суммы в обосновании, представленном "Укрэнерго", связаны с погашением процентов по кредитам, которые ранее брала компания. Однако сейчас у Украины форс-мажор, поэтому нужно вести переговоры с кредиторами и реструктуризировать долг – они на это пойдут, и это зависит только от менеджмента "Укрэнерго", – заявил глава "Укрметаллургпрома".

Он убежден, что для поддержки экономики и промышленности нужно вести "более грамотную политику" и работать для привлечения денег международных партнеров.