"Укрэнерго" нужно вести переговоры с кредиторами и реструктуризировать долги, а не повышать тарифы – "Укрметаллургпром"

"Предприятия и так сейчас несут убытки и, по сути, работают просто для того, чтобы сохранять рабочие места, платить зарплату и налоги. Повышение тарифов приведет к тому, что предприятия, которые и так загружены в разы меньше, чем до войны, станут потреблять еще меньше энергии", – подчеркнул он.
Каленков считает, что "Укрэнерго" в разы завысила сумму компенсации предприятиям "зеленой" энергетики, так как с началом полномасштабного вторжения России в Украину доля этой генерации существенно снизилась.
"Очень крупные суммы в обосновании, представленном "Укрэнерго", связаны с погашением процентов по кредитам, которые ранее брала компания. Однако сейчас у Украины форс-мажор, поэтому нужно вести переговоры с кредиторами и реструктуризировать долг – они на это пойдут, и это зависит только от менеджмента "Укрэнерго", – заявил глава "Укрметаллургпрома".
Он убежден, что для поддержки экономики и промышленности нужно вести "более грамотную политику" и работать для привлечения денег международных партнеров.
Агентство УНИАН писало, что НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84%: с 345 до 636,17 грн/МВт-час.
"В заявлении компании отмечается, что тариф на электричество для населения не изменится. Однако эксперты уточняют: украинцы все равно оплатят это повышение из собственного кармана, ведь им придется платить больше за все товары и услуги", – подчеркивает агентство.