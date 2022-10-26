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В Украине 26 октября продолжатся веерные отключения света – "Укрэнерго"

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Ограничения необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети
Ограничения необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети
Фото: depositphotos.com

В областях Украины 26 октября продолжатся веерные отключения электроснабжения для стабилизации работы энергосистемы. Об этом сообщает "Укрэнерго" в Telegram.

Диспетчеры предприятия направили операторам распределительных сетей (облэнерго) объем, на который следует ограничить потребление электроэнергии среди всех пользователей. Ограничения будут касаться северного, центрального, юго-западного, западного, днепровского и южного регионов Украины.

Ограничения необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий из-за ракетных обстрелов.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.

В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества. 25 октября в "Укрэнерго" сообщили, что будут применить графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 атак, из которых 51 – в октябре.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Укрэнерго, электричество, война России против Украины, веерные отключения
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