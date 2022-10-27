Беспрецедентные экстренные отключения. В Киеве и области света не будет дольше, вчерашние графики уже не актуальны – КГГА

Жителям столицы и Киевской области придется адаптироваться к более продолжительному отсутствию электроэнергии Фото: depositphotos.com

"Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, НЭК "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения", – сказано в сообщении.

В КГГА отметили, что графики стабилизационных отключений, которые были составлены накануне, больше не актуальны.

"К сожалению, в ближайшие дни будут применены более жесткие и длительные отключения электроснабжения", – говорится в сообщении.

Жителей Киева и области просят потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 6.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00. Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Пресс-служба компании ДТЭК в Facebook предупреждает потребителей, что аварии на распределительных сетях могут происходить также по причинам перегрузки, повреждения посторонними лицами и тому подобное. В связи с этим компания призывает граждан сообщать ДТЭК о случаях, когда после отмены стабилизационного отключения свет не появился.

До этого 27 октября диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объем, на который нужно ограничить потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. В компании отметили, что ночью 27 октября в результате атаки оккупантов было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях страны.