Беспрецедентные экстренные отключения. В Киеве и области света не будет дольше, вчерашние графики уже не актуальны – КГГА

"Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, НЭК "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения", – сказано в сообщении.
В КГГА отметили, что графики стабилизационных отключений, которые были составлены накануне, больше не актуальны.
"К сожалению, в ближайшие дни будут применены более жесткие и длительные отключения электроснабжения", – говорится в сообщении.
Жителей Киева и области просят потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 6.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00. Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.
Пресс-служба компании ДТЭК в Facebook предупреждает потребителей, что аварии на распределительных сетях могут происходить также по причинам перегрузки, повреждения посторонними лицами и тому подобное. В связи с этим компания призывает граждан сообщать ДТЭК о случаях, когда после отмены стабилизационного отключения свет не появился.
До этого 27 октября диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объем, на который нужно ограничить потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. В компании отметили, что ночью 27 октября в результате атаки оккупантов было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях страны.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.
В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества. 25 октября в "Укрэнерго" сообщили, что будут применять графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.
По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 атак, из которых 51 – в октябре.