Свет отключают не "на зло". Украинские энергетики подготовили ответы на вопросы о стабилизационных отключениях

В компании подчеркнули, что графики отключений применяются для стабилизации энергосистемы после российских обстрелов – президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оккупанты "создали нашим энергетикам такие сложные условия, которых никто в Европе еще просто не видел и не встречал".

Первый в списке вопросов, на которые отвечает "Прикарпатьеоблэнерго", сформулирован так: "Вы выключаете свет на зло?"

Компания объясняет, что в энергетической системе все звенья взаимосвязаны. "И если ваш район и не имеет отношения к уничтоженным электростанциям, он точно имеет отношение к Украине в целом, к украинской энергосистеме. Последствия ракетных ударов по энергоинфраструктуре касаются всей Украины. Если кто-то и делает такое "на зло", то это Россия. Отсутствие у нас привычного комфорта даже на несколько часов – уже помощь врагу: то, что он видит, как украинцы жалуются на власть, друг на друга, требуют, проклинают и так далее. Но мы пришли в себя и запаслись терпением, правда?" – отметили в облэнерго.

Отвечая на вопрос о предупреждениях относительно отключений, там добавили, что отключения вводят по распоряжению диспетчера национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"У нас есть 15 минут на выключение. Диспетчер "Укрэнерго" дает команду на отключение очередей. Иногда это одна очередь, иногда несколько в разном порядке, иногда почти все – все зависит от состояния энергосистемы на то время, от того, какую слишком большую нагрузку нужно снять. Поэтому вывести какую-то закономерность или определить четкие часы у нас нет возможности. Еще раз: мы не определяем ни порядок, ни очередность, ни количество очередей. Потому эти графики и именуются аварийными. Диспетчеры облэнерго выполняют указания диспетчера НЭК "Укрэнерго".



"Хочу знать, когда и сколько у меня не будет света, чтобы планировать свой день. Где смотреть? Можете сделать обычные графики?" – Мы тоже были бы рады сообщить вам обо всем максимально конкретно, поверьте, но это невозможно. Это не "зрада" и не хайп. Это вынужденные меры", – добавили в компании.

В "Прикарпатьеоблэнерго" подчеркивают, что спрогнозировать, как долго будет длиться отключение, сложно. Это зависит от состояния энергосистемы, анализ делают в "Укрэнерго".

"По какому принципу отключают электричество? Разные дома могут быть подключены к разным трансформаторным подстанциям. Например, в доме пять подъездов, и все они подключены к разным подстанциям, поэтому бывает, что в одном подъезде свет есть, а в четырех нет. Или наоборот. Есть ряд домов, которые расположены на линии с критически важным объектом – например, больницей. В этом случае людям повезло, потому что их будут отключать реже всего и в последнюю очередь. Кстати, не так и плохо, что свет выключают не везде одновременно. У соседей можно зарядить телефоны или пауэрбанки", – добавили энергетики.

В условиях интенсивных атак российских оккупантов отключения "будут нормальной ситуацией в течение месяцев", подчеркивают авторы релиза и призывают украинцев готовиться к этому – потреблять электричество экономно, купить свечи, фонарики, термосы, пауэрбанки, "беречь заряды телефона и, главное, психологическое равновесие".

"Если атаки закончатся, то для восстановления системы до состояния, когда потребители не будут замечать проблем, понадобится не менее полугода. Это будет продолжаться, пока не стабилизируется работа энергосистемы, и то в том случае, если снова не прилетит в критическую инфраструктуру. Мы этого не знаем. Но готовимся к разному", – резюмировали в "Прикарпаттяоблэнерго".