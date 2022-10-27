ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Иранские дроны после Украины могут применить против Израиля и ЕС – Резников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников объяснил, чем опасны иранские беспилотники для других стран
Резников объяснил, чем опасны иранские беспилотники для других стран
Фото: EPA

Украина стала испытательной площадкой для дронов-камикадзе иранского производства. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью телеканалу Fox News, которое вышло 25 октября.

Он подчеркнул, что другие страны не могут чувствовать себя в безопасности.

"Они используют эти технологии, как на полигоне. Террористические режимы России и Ирана объединились, используя эти дроны против Украины. Позже их смогут использовать против Израиля и стран Евросоюза. Я честно говорю своим коллегам, что они не могут чувствовать себя в безопасности, пойдя на спортивный матч или концерт, потому что любые террористы могут использовать этот дрон против них", – сказал Резников.

По словам министра, Украина сейчас в первую очередь нуждается в системах противовоздушной обороны, которые могут работать на малую, среднюю и большую дальность. ПВО нужны разного типа – не только противоракетные, но и такие, которые смогут противодействовать дронам-камикадзе, отметил он.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

По данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, всего на данный момент Россия заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов. По его информации, к 22 октября оккупанты применили в Украине 330 Shahed-136 (примерно 220 были сбиты). Воздушные силы ВСУ 23 октября уточнили, что сбито на тот момент было 273 иранских дрона.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 27 октября сообщил, что с 19 октября противник применил 114 беспилотных летательных аппаратов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Украины.

Теги: Россия, Иран, Алексей Резников, беспилотники, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Wonder woman!" Жена Макаревича "выгуляла" модный образ в пустыне Сахара
"Wonder woman!" Жена Макаревича "выгуляла" модный образ в пустыне Сахара
Семья Тони Матвиенко воссоединилась в Польше. Фото
Семья Тони Матвиенко воссоединилась в Польше. Фото
Витас напал на российского чиновника и может сесть на два года
Витас напал на российского чиновника и может сесть на два года
Зеленский сменил аватарки на своих страницах в Facebook и Instagram
Зеленский сменил аватарки на своих страницах в Facebook и Instagram
Кошмал пригласили в Россию. Она ответила
Кошмал пригласили в Россию. Она ответила
"Моя страна должна прекратить эту войну". Земфира выступила с антивоенной речью на концерте в Берлине
"Моя страна должна прекратить эту войну". Земфира выступила с антивоенной речью на концерте в Берлине
Салем запретил дочери встречаться с парнями
Салем запретил дочери встречаться с парнями
Меган Маркл вернулась к старой привычке
Меган Маркл вернулась к старой привычке
"У меня под сердцем бандерятко". 31-летняя украинская снайпер Эмеральд сообщила о беременности
"У меня под сердцем бандерятко". 31-летняя украинская снайпер Эмеральд сообщила о беременности
Кидман поздравила мужа страстным фото
Кидман поздравила мужа страстным фото
Сбежавшая из РФ Собчак оказалась гражданкой Израиля
Сбежавшая из РФ Собчак оказалась гражданкой Израиля
Запеченная тыква с нутом. Рецепт сезонного блюда от эксперта
Запеченная тыква с нутом. Рецепт сезонного блюда от эксперта
"Она хочет в туалет", "Что происходит?" В сети обсуждают танец 64-летней Мадонны в чулках
"Она хочет в туалет", "Что происходит?" В сети обсуждают танец 64-летней Мадонны в чулках
Jerry Heil, Kruть, Kozak Siromaha. Названы имена артистов, которые вошли в лонглист украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
Jerry Heil, Kruть, Kozak Siromaha. Названы имена артистов, которые вошли в лонглист украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
"НеПОТАПляемый". Потап обнародовал первый пост после длительной блокировки в Instagram
"НеПОТАПляемый". Потап обнародовал первый пост после длительной блокировки в Instagram
"Сонечко любить правду". Каминская похвасталась реакций Ани Лорак на ее новую песню
"Сонечко любить правду". Каминская похвасталась реакций Ани Лорак на ее новую песню
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (71212)
2
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье (68294)
3
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу (54448)
4
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ (47052)
5
"Боже мой, женщина, вы потрясающая". 43-летняя Pink показала фигуру в бикини (41385)
6
"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали (41189)
7
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко (35680)
8
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в глубоком декольте наклонилась перед камерой (34918)
 
 
 
 