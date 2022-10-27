Иранские дроны после Украины могут применить против Израиля и ЕС – Резников

Он подчеркнул, что другие страны не могут чувствовать себя в безопасности.

"Они используют эти технологии, как на полигоне. Террористические режимы России и Ирана объединились, используя эти дроны против Украины. Позже их смогут использовать против Израиля и стран Евросоюза. Я честно говорю своим коллегам, что они не могут чувствовать себя в безопасности, пойдя на спортивный матч или концерт, потому что любые террористы могут использовать этот дрон против них", – сказал Резников.

По словам министра, Украина сейчас в первую очередь нуждается в системах противовоздушной обороны, которые могут работать на малую, среднюю и большую дальность. ПВО нужны разного типа – не только противоракетные, но и такие, которые смогут противодействовать дронам-камикадзе, отметил он.