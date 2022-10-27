Иранские дроны после Украины могут применить против Израиля и ЕС – Резников

Он подчеркнул, что другие страны не могут чувствовать себя в безопасности.
"Они используют эти технологии, как на полигоне. Террористические режимы России и Ирана объединились, используя эти дроны против Украины. Позже их смогут использовать против Израиля и стран Евросоюза. Я честно говорю своим коллегам, что они не могут чувствовать себя в безопасности, пойдя на спортивный матч или концерт, потому что любые террористы могут использовать этот дрон против них", – сказал Резников.
По словам министра, Украина сейчас в первую очередь нуждается в системах противовоздушной обороны, которые могут работать на малую, среднюю и большую дальность. ПВО нужны разного типа – не только противоракетные, но и такие, которые смогут противодействовать дронам-камикадзе, отметил он.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
По данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, всего на данный момент Россия заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов. По его информации, к 22 октября оккупанты применили в Украине 330 Shahed-136 (примерно 220 были сбиты). Воздушные силы ВСУ 23 октября уточнили, что сбито на тот момент было 273 иранских дрона.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе.
Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 27 октября сообщил, что с 19 октября противник применил 114 беспилотных летательных аппаратов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Украины.