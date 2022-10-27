Новый этап информационной кампании РФ. Резников прокомментировал заявления Кремля о "грязной бомбе"

"Это абсурд и полнейший фейк. Это новый этап информационной кампании РФ против цивилизованного мира. Они [россияне] пытаются остановить поставки в Украину любых пакетов поддержки и помощи. Также они пытаются организовать определенный повод для использования с их стороны определенных ядерных угроз", – сказал он.

Резников отметил, что США дали понять России, что ответ на возможный ядерный удар будет мощным, хотя и не дали сигнала о прямом ответном ударе. Сам он не ожидает, что Россия применит ядерное оружие.



