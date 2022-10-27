Новый этап информационной кампании РФ. Резников прокомментировал заявления Кремля о "грязной бомбе"

"Это абсурд и полнейший фейк. Это новый этап информационной кампании РФ против цивилизованного мира. Они [россияне] пытаются остановить поставки в Украину любых пакетов поддержки и помощи. Также они пытаются организовать определенный повод для использования с их стороны определенных ядерных угроз", – сказал он.
Резников отметил, что США дали понять России, что ответ на возможный ядерный удар будет мощным, хотя и не дали сигнала о прямом ответном ударе. Сам он не ожидает, что Россия применит ядерное оружие.
На фоне российского вторжения в Украину в феврале российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о том, что Украина готовится применить ядерное, химическое или биологическое оружие, в том числе используя выражение "грязная бомба".
21 сентября президент РФ Владимир Путин сам заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая.
Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.