Украинские военные сбили ракету "Искандер-К", которая летела на Запорожье

За умелые и своевременные действия солдат – оператор ПЗРК будет представлен к награде, добавили в сообщении.
"Еще одна крылатая ракета из Ростова не достигла своей цели. Сегодня мобильный расчет ПЗРК обнаружил и совершил пуск по вражеской ракете "Искандер-К", которая шла в направлении Запорожья", – говорится в сообщении.
В результате подрыва ракета сменила курс и упала в безлюдном месте.
За умелые и своевременные действия солдат – оператор ПЗРК будет представлен к награде, добавили в сообщении.
Российские войска сегодня обстреляли Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры. Разрушено промышленное здание, люди не пострадали.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.
У россиян осталось 43% ракет "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", притом что 30% считается неприкосновенным запасом, заявлял начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в конце октября. По его словам, россияне сейчас вынуждены использовать дроны из-за недостатка ракет, их невысокой эффективности и точности.
За последнюю неделю РФ выпустила по территории Украины 52 ракеты, ни одна из них не была направлена на военные объекты, сообщили в Генштабе ВСУ 27 октября.