ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные сбили ракету "Искандер-К", которая летела на Запорожье

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Военные сбили ракету из ПЗРК
Военные сбили ракету из ПЗРК
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Украинские военнослужащие 29 октября сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса российскую крылатую ракету "Искандер-К", запущенную с территории РФ в направлении Запорожья. Об этом сообщило в Facebook воздушное командование "Восток".

"Еще одна крылатая ракета из Ростова не достигла своей цели. Сегодня мобильный расчет ПЗРК обнаружил и совершил пуск по вражеской ракете "Искандер-К", которая шла в направлении Запорожья", – говорится в сообщении.

В результате подрыва ракета сменила курс и упала в безлюдном месте.

За умелые и своевременные действия солдат – оператор ПЗРК будет представлен к награде, добавили в сообщении.

https://www.facebook.com/pvkshid/posts/pfbid0jxn5etttvuccnjqoEn7YnjBGZ63YQrdQtaeuG6sGoRv8RabS7LLnmpUAvcPDqV2Pl

Российские войска сегодня обстреляли Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры. Разрушено промышленное здание, люди не пострадали.

Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.

У россиян осталось 43% ракет "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", притом что 30% считается неприкосновенным запасом, заявлял начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в конце октября. По его словам, россияне сейчас вынуждены использовать дроны из-за недостатка ракет, их невысокой эффективности и точности.

За последнюю неделю РФ выпустила по территории Украины 52 ракеты, ни одна из них не была направлена на военные объекты, сообщили в Генштабе ВСУ 27 октября.

Теги: Запорожье, ПВО, ПЗРК, война России против Украины, ракеты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У нас с детства учат основам ПВО". Ким показал младшего сына
"У нас с детства учат основам ПВО". Ким показал младшего сына
  "Ты пес цепной безумного царя". Звезда сериала "Кухня" резко ответил Охлобыстину и его призыву "Гойда"
  "Ты пес цепной безумного царя". Звезда сериала "Кухня" резко ответил Охлобыстину и его призыву "Гойда"
Тина Кароль публично отказалась от своих песен на русском языке
Тина Кароль публично отказалась от своих песен на русском языке
Бундхен подала на развод после 13 лет семейной жизни
Бундхен подала на развод после 13 лет семейной жизни
"Удивительно, на что они способны, когда действительно мотивированы". Беременная жена Цукерберга рассказала, как ее донимают дочери
"Удивительно, на что они способны, когда действительно мотивированы". Беременная жена Цукерберга рассказала, как ее донимают дочери
Джамала призналась мужу в любви
Джамала призналась мужу в любви
60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь
60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь
Мадонна к Хэллоуину обнажила грудь
Мадонна к Хэллоуину обнажила грудь
"Наконец-то нормальное объяснение, а не что-то на аграрном", "Очень точно". Украинский певец назвал причину подорожания яиц в Украине
"Наконец-то нормальное объяснение, а не что-то на аграрном", "Очень точно". Украинский певец назвал причину подорожания яиц в Украине
В сети завирусился шуточный пост о сходстве Вин Дизеля с изображением "Адама – первого человека, созданного Богом"
В сети завирусился шуточный пост о сходстве Вин Дизеля с изображением "Адама – первого человека, созданного Богом"
На странице Maruv появился первый после длительного молчания пост. Стало известно, где и с кем находится замалчивающая войну артистка
На странице Maruv появился первый после длительного молчания пост. Стало известно, где и с кем находится замалчивающая войну артистка
У Каменских перед камерой спала с плеча рубашка. Певица засветила бюст. Видео
У Каменских перед камерой спала с плеча рубашка. Певица засветила бюст. Видео
Остапчук ответил на вопрос о разводе со своей второй женой
Остапчук ответил на вопрос о разводе со своей второй женой
Уэст восхищался лидером нацистской Германии и хотел назвать свой альбом в его честь – CNN
Уэст восхищался лидером нацистской Германии и хотел назвать свой альбом в его честь – CNN
"Это история украинской семьи в деревне, оккупированной российскими солдатами". Роднянский снимет фильм о нападении РФ на Украину
"Это история украинской семьи в деревне, оккупированной российскими солдатами". Роднянский снимет фильм о нападении РФ на Украину
Жена Тигипко, мать троих детей, снялась в корсете, имитирующем тело без одежды
Жена Тигипко, мать троих детей, снялась в корсете, имитирующем тело без одежды
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом (793925)
2
"Давай, лентяй. Если не придешь, потащим". Жена командира полка "Азов" Прокопенко обратилась к подписчикам накануне благотворительного забега (212934)
3
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога" (185636)
4
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин (110443)
5
У Каменских перед камерой спала с плеча рубашка. Певица засветила бюст. Видео (105476)
6
Жена Тигипко, мать троих детей, снялась в корсете, имитирующем тело без одежды (73705)
7
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ (68293)
8
"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы (42137)
 
 
 
 