Украинские военные сбили ракету "Искандер-К", которая летела на Запорожье

"Еще одна крылатая ракета из Ростова не достигла своей цели. Сегодня мобильный расчет ПЗРК обнаружил и совершил пуск по вражеской ракете "Искандер-К", которая шла в направлении Запорожья", – говорится в сообщении.

В результате подрыва ракета сменила курс и упала в безлюдном месте.

За умелые и своевременные действия солдат – оператор ПЗРК будет представлен к награде, добавили в сообщении. https://www.facebook.com/pvkshid/posts/pfbid0jxn5etttvuccnjqoEn7YnjBGZ63YQrdQtaeuG6sGoRv8RabS7LLnmpUAvcPDqV2Pl

Российские войска сегодня обстреляли Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры. Разрушено промышленное здание, люди не пострадали.