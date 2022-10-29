Войска РФ обстреляли объекты критической инфраструктуры в Запорожье – глава ОВА

"После небольшого перерыва враг снова обстрелял Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры. Последствия террористической атаки уточняются", – написал он.

Старух призвал оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, так как возможны повторные атаки.