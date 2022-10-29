ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ обстреляли объекты критической инфраструктуры в Запорожье – глава ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Старух сообщил об обстреле Запорожья
Старух сообщил об обстреле Запорожья
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Российские войска 29 октября обстреляли Запорожье. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Александр Старух.

"После небольшого перерыва враг снова обстрелял Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры. Последствия террористической атаки уточняются", – написал он.

Старух призвал оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, так как возможны повторные атаки.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также оккупанты начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожье, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Старух
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бундхен подала на развод после 13 лет семейной жизни
Бундхен подала на развод после 13 лет семейной жизни
"Удивительно, на что они способны, когда действительно мотивированы". Беременная жена Цукерберга рассказала, как ее донимают дочери
"Удивительно, на что они способны, когда действительно мотивированы". Беременная жена Цукерберга рассказала, как ее донимают дочери
Джамала призналась мужу в любви
Джамала призналась мужу в любви
60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь
60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь
Мадонна к Хэллоуину обнажила грудь
Мадонна к Хэллоуину обнажила грудь
"Наконец-то нормальное объяснение, а не что-то на аграрном", "Очень точно". Украинский певец назвал причину подорожания яиц в Украине
"Наконец-то нормальное объяснение, а не что-то на аграрном", "Очень точно". Украинский певец назвал причину подорожания яиц в Украине
В сети завирусился шуточный пост о сходстве Вин Дизеля с изображением "Адама – первого человека, созданного Богом"
В сети завирусился шуточный пост о сходстве Вин Дизеля с изображением "Адама – первого человека, созданного Богом"
На странице Maruv появился первый после длительного молчания пост. Стало известно, где и с кем находится замалчивающая войну артистка
На странице Maruv появился первый после длительного молчания пост. Стало известно, где и с кем находится замалчивающая войну артистка
У Каменских перед камерой спала с плеча рубашка. Певица засветила бюст. Видео
У Каменских перед камерой спала с плеча рубашка. Певица засветила бюст. Видео
Остапчук ответил на вопрос о разводе со своей второй женой
Остапчук ответил на вопрос о разводе со своей второй женой
Уэст восхищался лидером нацистской Германии и хотел назвать свой альбом в его честь – CNN
Уэст восхищался лидером нацистской Германии и хотел назвать свой альбом в его честь – CNN
"Это история украинской семьи в деревне, оккупированной российскими солдатами". Роднянский снимет фильм о нападении РФ на Украину
"Это история украинской семьи в деревне, оккупированной российскими солдатами". Роднянский снимет фильм о нападении РФ на Украину
Жена Тигипко, мать троих детей, снялась в корсете, имитирующем тело без одежды
Жена Тигипко, мать троих детей, снялась в корсете, имитирующем тело без одежды
Звезду фильма "Девятая рота" признали виновным в "дискредитации" армии РФ
Звезду фильма "Девятая рота" признали виновным в "дискредитации" армии РФ
20-летняя Иващенко похвасталась фигурой в купальнике
20-летняя Иващенко похвасталась фигурой в купальнике
Кэти Перри отреагировала на конфуз со "сломанным" глазом
Кэти Перри отреагировала на конфуз со "сломанным" глазом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом (772433)
2
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога" (170926)
3
"Давай, лентяй. Если не придешь, потащим". Жена командира полка "Азов" Прокопенко обратилась к подписчикам накануне благотворительного забега (162926)
4
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин (107213)
5
У Каменских перед камерой спала с плеча рубашка. Певица засветила бюст. Видео (73236)
6
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ (67853)
7
Жена Тигипко, мать троих детей, снялась в корсете, имитирующем тело без одежды (37523)
8
Дорофеева показала Кацурина в своей постели (36923)
 
 
 
 