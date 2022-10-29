Войска РФ обстреляли объекты критической инфраструктуры в Запорожье – глава ОВА

"После небольшого перерыва враг снова обстрелял Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры. Последствия террористической атаки уточняются", – написал он.
Старух призвал оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, так как возможны повторные атаки.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также оккупанты начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.