"У оккупанта цель – уничтожить все". Россия ночью нанесла удар по окрестностям Запорожья

"Ночью враг атаковал окрестности областного центра. По предварительной информации, это было три снаряда реактивных систем залпового огня "Смерч". Пострадавших нет", – написал глава ОВА.

По его данным, поврежден объект инфраструктуры. В результате обстрела произошел пожар, который своевременно ликвидировали сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"У оккупанта цель – уничтожить все. Оставить нас без света, воды, газа, отопления. Но это ему не удастся, потому что враг уже обречен. Мы победим!" – подчеркнул Старух.

Война России против Украины. Главное (обновляется)