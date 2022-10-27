"У оккупанта цель – уничтожить все". Россия ночью нанесла удар по окрестностям Запорожья

"Ночью враг атаковал окрестности областного центра. По предварительной информации, это было три снаряда реактивных систем залпового огня "Смерч". Пострадавших нет", – написал глава ОВА.
По его данным, поврежден объект инфраструктуры. В результате обстрела произошел пожар, который своевременно ликвидировали сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"У оккупанта цель – уничтожить все. Оставить нас без света, воды, газа, отопления. Но это ему не удастся, потому что враг уже обречен. Мы победим!" – подчеркнул Старух.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также оккупанты начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.