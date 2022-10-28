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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ за ночь 80 раз обстреляла Запорожскую область, есть погибший – ОВА

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В результате российских ударов в 20 населенных пунктах Запорожской области разрушены десятки инфраструктурных объектов
В результате российских ударов в 20 населенных пунктах Запорожской области разрушены десятки инфраструктурных объектов
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

За ночь на 28 октября войска РФ совершили 80 обстрелов Запорожской области, 56 из которых – по мирным городам и селам. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, видео опубликовано в его Telegram.

В результате российских ударов в 20 населенных пунктах разрушены десятки инфраструктурных объектов, погиб один человек, еще трое ранены.

Кроме этого, военные России пытаются помешать эвакуации и выпускают только женщин, детей и пожилых людей. Несмотря на это, за минувшие сутки 131 человек, 24 из которых – дети, смогли наконец выехать с временно оккупированных территорий.

Ночь в областном центре прошла спокойно, но несколько дней назад враг пытался атаковать Запорожье дронами. Украинские силы противовоздушной обороны хорошо сработали и защитили горожан. Чтобы минимизировать последствия возможных обстрелов, в область и дальше укрепляют объекты критической инфраструктуры.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также оккупанты начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Запорожье, война, Запорожская область, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, Александр Старух
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