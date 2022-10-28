РФ за ночь 80 раз обстреляла Запорожскую область, есть погибший – ОВА

В результате российских ударов в 20 населенных пунктах разрушены десятки инфраструктурных объектов, погиб один человек, еще трое ранены.

Кроме этого, военные России пытаются помешать эвакуации и выпускают только женщин, детей и пожилых людей. Несмотря на это, за минувшие сутки 131 человек, 24 из которых – дети, смогли наконец выехать с временно оккупированных территорий.

Ночь в областном центре прошла спокойно, но несколько дней назад враг пытался атаковать Запорожье дронами. Украинские силы противовоздушной обороны хорошо сработали и защитили горожан. Чтобы минимизировать последствия возможных обстрелов, в область и дальше укрепляют объекты критической инфраструктуры.

Война России против Украины. Главное (обновляется)