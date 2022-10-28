РФ за ночь 80 раз обстреляла Запорожскую область, есть погибший – ОВА

В результате российских ударов в 20 населенных пунктах разрушены десятки инфраструктурных объектов, погиб один человек, еще трое ранены.
Кроме этого, военные России пытаются помешать эвакуации и выпускают только женщин, детей и пожилых людей. Несмотря на это, за минувшие сутки 131 человек, 24 из которых – дети, смогли наконец выехать с временно оккупированных территорий.
Ночь в областном центре прошла спокойно, но несколько дней назад враг пытался атаковать Запорожье дронами. Украинские силы противовоздушной обороны хорошо сработали и защитили горожан. Чтобы минимизировать последствия возможных обстрелов, в область и дальше укрепляют объекты критической инфраструктуры.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также оккупанты начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.