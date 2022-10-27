Глава Пентагона заявил, что Украине сейчас больше всего нужны системы ПВО и США с союзниками работают над этим

Остин: Мы продолжаем настаивать, чтобы страны, где это возможно, предоставляли Украине как можно больше ПВО как можно быстрее Фото: EPA

Как отметили в пресс-службе, США и международные партнеры "работают над этим запросом, который может быть выполнен уже в следующем месяце вместе с сопутствующим обучением".

"Голос Америки" сообщает, что по словам Остина, США подчеркивали необходимость предоставления Украине систем ПВО на последнем заседании контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

"Мы действительно это подчеркнули, и некоторые страны сразу ответили предоставлением возможностей. Мы решительно настаивали на предоставлении им систем NASAMS, и в начале следующего месяца мы ожидаем, что получим такие системы и будем обучать украинские войска", – сказал министр.

Он напомнил, что Испания решила предоставить Украине системы HAWK.

"Теперь нужно обучить военных системам HAWK, и мы продолжаем настаивать, чтобы страны, где это возможно, предоставляли Украине как можно больше противовоздушной обороны как можно быстрее", – заявил глава Пентагона.