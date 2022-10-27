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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Пентагона заявил, что Украине сейчас больше всего нужны системы ПВО и США с союзниками работают над этим

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Остин: Мы продолжаем настаивать, чтобы страны, где это возможно, предоставляли Украине как можно больше ПВО как можно быстрее
Остин: Мы продолжаем настаивать, чтобы страны, где это возможно, предоставляли Украине как можно больше ПВО как можно быстрее
Фото: EPA

Самой острой потребностью Украины на данный момент являются средства противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин журналистам 27 октября, сообщила пресс-служба Пентагона.

Как отметили в пресс-службе, США и международные партнеры "работают над этим запросом, который может быть выполнен уже в следующем месяце вместе с сопутствующим обучением".

"Голос Америки" сообщает, что по словам Остина, США подчеркивали необходимость предоставления Украине систем ПВО на последнем заседании контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

"Мы действительно это подчеркнули, и некоторые страны сразу ответили предоставлением возможностей. Мы решительно настаивали на предоставлении им систем NASAMS, и в начале следующего месяца мы ожидаем, что получим такие системы и будем обучать украинские войска", – сказал министр.

Он напомнил, что Испания решила предоставить Украине системы HAWK.

"Теперь нужно обучить военных системам HAWK, и мы продолжаем настаивать, чтобы страны, где это возможно, предоставляли Украине как можно больше противовоздушной обороны как можно быстрее", – заявил глава Пентагона.

Контекст:

12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Резников заявляв, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО. После встречи в Пентагоне сообщили, что, кроме ПВО, обсуждалось предоставление Украине артиллерии и бронетехники.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь идет о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Испания, Пентагон, ПВО, война России против Украины, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн, NASAMS
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