Украинские военные получили вторую партию из 20 беспилотников Warmate – министр Федоров

"Летом Олег Гороховский, monobank и United24 собрали 64 млн грн для "Армии дронов". За эти средства мы приобрели 40 дронов-камикадзе Warmate. Половину из беспилотников Warmate отправили на передовую в прошлом месяце", – отметил министр, отметив, что сегодня, 27 октября, была отправлена вторая партия.
По словам Федорова, каждый из дронов уже выполняет боевые задания. Так, операторы обозначают точку на карте, которую необходимо поразить, дальше предоставляют данные автопилоту для удара, а беспилотник самостоятельно поражает цель.
"Под удары дронов попадают как легкобронированная техника, так и системы ПВО, РЭБ и другие критически важные объекты врага", – заявил он.
Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов. Как заявлял Федоров, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта. Сейчас закупают в основном дроны-разведчики, в том числе такие летательные аппараты, которые есть на вооружении НАТО.
22 августа Михаил Федоров сообщил, что проект "Армия дронов" уже получил 472 беспилотника за донаты украинцев.
27 октября Федоров показал фотографии машины для разминирования Armtac 400, которая была приобретена благодаря донатам через фандрайзинговую платформу United24. По его словам, она может зачищать более 2400 м² территории в час, обезвреживая взрывоопасные остатки на глубине 55 см.