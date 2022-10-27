Украинские военные получили вторую партию из 20 беспилотников Warmate – министр Федоров

По словам Михаила Федорова, каждый из дронов уже выполняет боевые задания Фото: EPA

"Летом Олег Гороховский, monobank и United24 собрали 64 млн грн для "Армии дронов". За эти средства мы приобрели 40 дронов-камикадзе Warmate. Половину из беспилотников Warmate отправили на передовую в прошлом месяце", – отметил министр, отметив, что сегодня, 27 октября, была отправлена вторая партия.

По словам Федорова, каждый из дронов уже выполняет боевые задания. Так, операторы обозначают точку на карте, которую необходимо поразить, дальше предоставляют данные автопилоту для удара, а беспилотник самостоятельно поражает цель.

"Под удары дронов попадают как легкобронированная техника, так и системы ПВО, РЭБ и другие критически важные объекты врага", – заявил он.