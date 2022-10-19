Федоров показал новые беспилотники, которые отправились на передовую от "Армии дронов"

По его словам, 146 беспилотников Mavic 3 и 33 Matrice RTK 300 распределены по всей линии фронта. Они отправились на Херсонское, Донецкое, Харьковское, Луганское, Запорожское направления и в приграничные области на севере страны.

Федоров объяснил, что Mavic 3 помогут военным оперативно выявлять технику, перемещение оккупантов и корректировать артиллерию по позициям врага. Эти дроны снимают видео в формате 4К, что дает возможность узнать, где находятся оккупанты, и не попасть при этом под их прицел.

Еще более мощные дроны Matrice RTK 300 уехали на горячие точки. Эти дроны находят наиболее замаскированные позиции россиян. Военные оперативно получают информацию о местонахождении оккупантов и уничтожают вражеские позиции.