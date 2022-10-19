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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Федоров показал новые беспилотники, которые отправились на передовую от "Армии дронов"

Новые беспилотники помогут украинским военным разведывать позиции врага
Новые беспилотники помогут украинским военным разведывать позиции врага
Фото: FEDOROV / Telegram

Проект "Армия дронов" и фандрайзинговая платформа UNITED24 отправили на передовую 179 беспилотников. Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров 19 октября в Telegram.

По его словам, 146 беспилотников Mavic 3 и 33 Matrice RTK 300 распределены по всей линии фронта. Они отправились на Херсонское, Донецкое, Харьковское, Луганское, Запорожское направления и в приграничные области на севере страны.

Федоров объяснил, что Mavic 3 помогут военным оперативно выявлять технику, перемещение оккупантов и корректировать артиллерию по позициям врага. Эти дроны снимают видео в формате 4К, что дает возможность узнать, где находятся оккупанты, и не попасть при этом под их прицел.

Еще более мощные дроны Matrice RTK 300 уехали на горячие точки. Эти дроны находят наиболее замаскированные позиции россиян. Военные оперативно получают информацию о местонахождении оккупантов и уничтожают вражеские позиции.

Контекст:

Фандрайзинговая платформа UNITED24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой трансформации в начале июля заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

Как заявлял Федоров 1 июля, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта. Сейчас закупают в основном дроны-разведчики, в том числе такие летательные аппараты, которые есть на вооружении НАТО.

21 сентября Федоров отметил, что Украина активнее займется развитием военных технологий, в частности обеспечением армии беспилотниками. По его словам, все украинские технологические компании должны сфокусироваться на развитии военных технологий.

4 октября Федоров сообщил, что проект "Армия дронов" за три месяца работы сумел купить почти тысячу беспилотников и обучить более тысячи операторов БПЛА. 

Теги: военные, беспилотники, война России против Украины, Михаил Федоров, United24
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