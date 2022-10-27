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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Федоров показал машину для разминирования Armtac 400, которую купили за пожертвования украинцев

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Новая машина поможет быстрее и безопаснее разминировать украинские территории
Новая машина поможет быстрее и безопаснее разминировать украинские территории
Фото: FEDOROV / Telegram

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал фотографии машины Armtac 400, которая была приобретена благодаря донатам через фандрайзинговую платформу United24. Это самая большая и эффективная машина для разминирования стоимостью более 18 млн грн, написал он в Telegram 27 октября.

Машина уже выполняет задачи в Харьковской области.

"С Armtac 400 саперы будут более защищены. Ведь у нее дистанционное управление на расстоянии до 800 м. Это гарантирует оператору безопасность. Также управлять машиной можно вручную – внутри бронированной и звукоизолированной кабины", – пояснил Федоров.

По его словам, Armtac 400 может зачищать более 2400 м² территории в час, обезвреживая взрывоопасные остатки на глубине 55 см. Мощная конструкция защищает машину от противотанковых мин весом до 10 кг.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям разминирует от 1000 до 1500 боеприпасов в день. Новая машина поможет делать это быстрее и безопаснее, подчеркнул министр.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины (без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.

С начала полномасштабного вторжения России, по данным ГСЧС на 23 октября, пиротехники очистили более 70 тыс. км² и обезвредили более 245 тыс. разного рода взрывоопасных предметов. Нужно проверить еще порядка 170 тыс. км².

Теги: российская агрессия, война России против Украины, разминирование, мины, Михаил Федоров, United24
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