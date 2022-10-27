Федоров показал машину для разминирования Armtac 400, которую купили за пожертвования украинцев

Машина уже выполняет задачи в Харьковской области.

"С Armtac 400 саперы будут более защищены. Ведь у нее дистанционное управление на расстоянии до 800 м. Это гарантирует оператору безопасность. Также управлять машиной можно вручную – внутри бронированной и звукоизолированной кабины", – пояснил Федоров.

По его словам, Armtac 400 может зачищать более 2400 м² территории в час, обезвреживая взрывоопасные остатки на глубине 55 см. Мощная конструкция защищает машину от противотанковых мин весом до 10 кг.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям разминирует от 1000 до 1500 боеприпасов в день. Новая машина поможет делать это быстрее и безопаснее, подчеркнул министр.