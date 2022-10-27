Федоров показал машину для разминирования Armtac 400, которую купили за пожертвования украинцев

Машина уже выполняет задачи в Харьковской области.
"С Armtac 400 саперы будут более защищены. Ведь у нее дистанционное управление на расстоянии до 800 м. Это гарантирует оператору безопасность. Также управлять машиной можно вручную – внутри бронированной и звукоизолированной кабины", – пояснил Федоров.
По его словам, Armtac 400 может зачищать более 2400 м² территории в час, обезвреживая взрывоопасные остатки на глубине 55 см. Мощная конструкция защищает машину от противотанковых мин весом до 10 кг.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям разминирует от 1000 до 1500 боеприпасов в день. Новая машина поможет делать это быстрее и безопаснее, подчеркнул министр.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины (без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.
С начала полномасштабного вторжения России, по данным ГСЧС на 23 октября, пиротехники очистили более 70 тыс. км² и обезвредили более 245 тыс. разного рода взрывоопасных предметов. Нужно проверить еще порядка 170 тыс. км².