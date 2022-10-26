В Изюмском районе на российскую мину наехал автомобиль пиротехников ГСЧС, один человек погиб – Харьковская ОВА

В Харьковской ОВА призвали жителей области не посещать леса, лесополосы и поля, а также не ходить по обочинам дорог Фото: EPA

Об этом 26 октября в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Сегодня в Изюмском районе на вражескую мину, предварительно противотанковую, наехал автомобиль пиротехников ГСЧС. К сожалению, один человек погиб, пять – получили ранения", – написал руководитель ОВА.

По словам Синегубова, все раненые госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

"Состояние троих раненых медики оценивают как тяжелое, двое пострадавших имеют ранения средней степени тяжести", – отметил глава Харьковской ОВА.

Синегубов призвал жителей региона быть максимально осторожными из-за очень высокой минной опасности в области.

"Не посещайте леса, лесополосы и поля, не ходите по обочинам дорог. Ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительным или незнакомым предметам. Безопасно передвигаться можно только по дорогам с твердым покрытием, где уже провели разминирование взрывотехники", – резюмировал глава ОВА.

19 октября в Изюмском районе на мине взорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС, два человека погибли, еще четверо получили ранения, сообщал Синегубов.

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