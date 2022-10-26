ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Изюмском районе на российскую мину наехал автомобиль пиротехников ГСЧС, один человек погиб – Харьковская ОВА

В Харьковской ОВА призвали жителей области не посещать леса, лесополосы и поля, а также не ходить по обочинам дорог
В Харьковской ОВА призвали жителей области не посещать леса, лесополосы и поля, а также не ходить по обочинам дорог
Фото: EPA

В Харьковской области погиб спасатель после наезда автомобиля пиротехников на российскую мину.

Об этом 26 октября в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Сегодня в Изюмском районе на вражескую мину, предварительно противотанковую, наехал автомобиль пиротехников ГСЧС. К сожалению, один человек погиб, пять – получили ранения", – написал руководитель ОВА.

По словам Синегубова, все раненые госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

"Состояние троих раненых медики оценивают как тяжелое, двое пострадавших имеют ранения средней степени тяжести", – отметил глава Харьковской ОВА.

Синегубов призвал жителей региона быть максимально осторожными из-за очень высокой минной опасности в области.

"Не посещайте леса, лесополосы и поля, не ходите по обочинам дорог. Ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительным или незнакомым предметам. Безопасно передвигаться можно только по дорогам с твердым покрытием, где уже провели разминирование взрывотехники", – резюмировал глава ОВА.

https://www.facebook.com/synegubov.oleg/posts/pfbid02vMqKj6ivSEy76dNvZSKu3quhWTFfsdPJzMv62Xdy2dyKHNFoh64Rg9xhthZJEGcfl

19 октября в Изюмском районе на мине взорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС, два человека погибли, еще четверо получили ранения, сообщал Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе на харьковском направлении. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел Украины. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины (без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.

Теги: Россия, Украина, взрыв, ГСЧС, Харьковская область, пиротехника, Харьковская ОГА, спасатели, госпиталь, война России против Украины, пострадавшие, разминирование, мины, погибшие, автомобиль, ранение, Олег Синегубов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Все иерархии, которые, условно, существовали, рухнули". Ольга Цибульская о том, как изменился украинский шоу-бизнес в военное время
  "Все иерархии, которые, условно, существовали, рухнули". Ольга Цибульская о том, как изменился украинский шоу-бизнес в военное время
Найтли озвучила книгу "Вы не знаете, что такое война", написанную 12-летней беженкой из Харькова
Найтли озвучила книгу "Вы не знаете, что такое война", написанную 12-летней беженкой из Харькова
Полякова во время трехчасового онлайн-марафона со звездными гостями планирует собрать 1 млн грн на протезирование украинских защитников
Полякова во время трехчасового онлайн-марафона со звездными гостями планирует собрать 1 млн грн на протезирование украинских защитников
"Если бы ты мог увидеть, как Украина сражается за независимость". Kozak System на могиле Шевченко спела песню на стихи Лины Костенко
"Если бы ты мог увидеть, как Украина сражается за независимость". Kozak System на могиле Шевченко спела песню на стихи Лины Костенко
"В разводе, без денег, незаметная для всех". Супермодель Поризкова рассказала о новом этапе в своей жизни
"В разводе, без денег, незаметная для всех". Супермодель Поризкова рассказала о новом этапе в своей жизни
Собчак срочно покинула РФ. В ее доме проводится обыск – российские СМИ
Собчак срочно покинула РФ. В ее доме проводится обыск – российские СМИ
Богдан показал пикапы и заявил, что у него есть информация, которой хочется, но пока нельзя делиться
Богдан показал пикапы и заявил, что у него есть информация, которой хочется, но пока нельзя делиться
Рэпер Lil Nas X "напал" на культовую картину Энди Уорхолла
Рэпер Lil Nas X "напал" на культовую картину Энди Уорхолла
﻿Звезда "Великолепного века" станет папой во второй раз
﻿Звезда "Великолепного века" станет папой во второй раз
"Самый счастливый момент жизни". Катерина Прокопенко нарисовала семейный портрет с мужем, командиром полка "Азов"
"Самый счастливый момент жизни". Катерина Прокопенко нарисовала семейный портрет с мужем, командиром полка "Азов"
"Счастьем нужно всегда делиться". 82-летний Пеле показал, как отпраздновал свой день рождения
"Счастьем нужно всегда делиться". 82-летний Пеле показал, как отпраздновал свой день рождения
Джамала вернется в польские "Танцы со звездами"
Джамала вернется в польские "Танцы со звездами"
"Как бы спокойно здесь ни было, но тянет домой". 39-летний Решетник сообщил, что покинул Украину
"Как бы спокойно здесь ни было, но тянет домой". 39-летний Решетник сообщил, что покинул Украину
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко
  "Мою любов". Michelle Andrade спела дуэтом с Sofia Shanti песню на украинском языке. Видео
  "Мою любов". Michelle Andrade спела дуэтом с Sofia Shanti песню на украинском языке. Видео
  Канье Уэст заявил, что Тарантино украл у него идею фильма
  Канье Уэст заявил, что Тарантино украл у него идею фильма
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (169152)
2
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (158477)
3
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (136445)
4
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (124989)
5
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (66994) G
6
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (54668)
7
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой (53453)
8
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье (46426)
 
 
 
 