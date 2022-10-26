В Изюмском районе на российскую мину наехал автомобиль пиротехников ГСЧС, один человек погиб – Харьковская ОВА

Об этом 26 октября в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
"Сегодня в Изюмском районе на вражескую мину, предварительно противотанковую, наехал автомобиль пиротехников ГСЧС. К сожалению, один человек погиб, пять – получили ранения", – написал руководитель ОВА.
По словам Синегубова, все раненые госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.
"Состояние троих раненых медики оценивают как тяжелое, двое пострадавших имеют ранения средней степени тяжести", – отметил глава Харьковской ОВА.
Синегубов призвал жителей региона быть максимально осторожными из-за очень высокой минной опасности в области.
"Не посещайте леса, лесополосы и поля, не ходите по обочинам дорог. Ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительным или незнакомым предметам. Безопасно передвигаться можно только по дорогам с твердым покрытием, где уже провели разминирование взрывотехники", – резюмировал глава ОВА.
19 октября в Изюмском районе на мине взорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС, два человека погибли, еще четверо получили ранения, сообщал Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе на харьковском направлении. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел Украины. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины (без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.