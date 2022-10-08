Зеленский призвал украинцев на деоккупированных территориях внимательно относиться к минной угрозе

Об этом 8 октября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"На деоккупированных территориях ни дня не сбавляем темпа в восстановительных работах. Это транспорт, это электричество, это газоснабжение, это почта, социальные выплаты – везде, где есть реальная возможность обеспечить это, мы обеспечиваем", – сказал Зеленский.

В то же время он призвал всех украинцев на освобожденной от оккупантов территории особенно внимательно относиться к минной угрозе.

"Наши взрывотехники, наши саперы работают по максимуму, но после оккупантов очень значительная площадь загрязнена минами. Пожалуйста, не игнорируйте предупреждения относительно мин, не посещайте закрытую из-за опасности территорию, сообщайте пожалуйста в полицию, ГСЧС или местным властям о любых обнаруженных минах или неразорвавшихся боеприпасах", – подчеркнул Зеленский.

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