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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский призвал украинцев на деоккупированных территориях внимательно относиться к минной угрозе

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Зеленский призвал украинцев не игнорировать предупреждения относительно мин
Зеленский призвал украинцев не игнорировать предупреждения относительно мин
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Украина не сбавляет темпов в работах по восстановлению освобожденных от российских оккупантов территорий.

Об этом 8 октября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"На деоккупированных территориях ни дня не сбавляем темпа в восстановительных работах. Это транспорт, это электричество, это газоснабжение, это почта, социальные выплаты – везде, где есть реальная возможность обеспечить это, мы обеспечиваем", – сказал Зеленский.

В то же время он призвал всех украинцев на освобожденной от оккупантов территории особенно внимательно относиться к минной угрозе.

"Наши взрывотехники, наши саперы работают по максимуму, но после оккупантов очень значительная площадь загрязнена минами. Пожалуйста, не игнорируйте предупреждения относительно мин, не посещайте закрытую из-за опасности территорию, сообщайте пожалуйста в полицию, ГСЧС или местным властям о любых обнаруженных минах или неразорвавшихся боеприпасах", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/2959326671043122/

Контекст:

По оценке ГСЧС, в июле в Украине потенциально загрязненной взрывоопасными предметами считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины (без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, угрозы, саперы, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, президент, разминирование, мины, обращение, деоккупация, восстановление
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