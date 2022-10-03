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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ГСЧС показали робота, который будет помогать разминировать Харьковскую область

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Робот помогает обезвреживать взрывоопасные предметы
Робот помогает обезвреживать взрывоопасные предметы
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Саперам сводного отряда ГСЧС Украины в работах по разминированию деоккупированных территорий Харьковской области будет помогать специальный робот, доставленный накануне из Винницкого гарнизона Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщается на странице в Facebook Главного управления ГСЧС в Харьковской области 3 октября.

Роботизированный комплекс для проведения разведки и дистанционного разминирования Superdroid Robots "Мастиф" был предоставлен саперам при поддержке Объединенного американско-украинского комитета помощи. Спасатели дали ему прозвище Бобер, говорится в сообщении.

Пиротехники, работающие в составе сводного отряда ГСЧС в Балаклейском районе, продемонстрировали возможности робота, который будет помогать разминировать опасные участки. Сначала саперы с помощью дронов обнаруживают растяжки, противотанковые и противопехотные мины, а затем, используя робота, будут их уничтожать.

В ГСЧС выразили благодарность всем, кто помогал в сборе средств и приобретении этого комплекса.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid0TtywLW7FhGuCDBGKAJcew1uoAi9jbJUat5EpBD8oa9oyd6mw8dYAkUHJt3VdgjRJl

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в ходе контрнаступления ВСУ освободили около 8 тыс. км², примерно на половине этой территории продолжаются поиски оставшихся оккупантов, диверсионных групп, коллаборантов.

Недавно деоккупированные территории "чрезвычайно загрязнены" минами – хуже, чем было в Киевской и Сумской областях, говорил глава МВД Украины Денис Монастырский.

По состоянию на 16 сентября в Харьковской области после деоккупации было обезврежено 6400 взрывоопасных предметов и более трех тонн взрывчатки.

Теги: ГСЧС, Харьковская область, саперы, робот, война России против Украины, разминирование, мины
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