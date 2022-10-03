В ГСЧС показали робота, который будет помогать разминировать Харьковскую область

Роботизированный комплекс для проведения разведки и дистанционного разминирования Superdroid Robots "Мастиф" был предоставлен саперам при поддержке Объединенного американско-украинского комитета помощи. Спасатели дали ему прозвище Бобер, говорится в сообщении.
Пиротехники, работающие в составе сводного отряда ГСЧС в Балаклейском районе, продемонстрировали возможности робота, который будет помогать разминировать опасные участки. Сначала саперы с помощью дронов обнаруживают растяжки, противотанковые и противопехотные мины, а затем, используя робота, будут их уничтожать.
В ГСЧС выразили благодарность всем, кто помогал в сборе средств и приобретении этого комплекса.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
13 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в ходе контрнаступления ВСУ освободили около 8 тыс. км², примерно на половине этой территории продолжаются поиски оставшихся оккупантов, диверсионных групп, коллаборантов.
Недавно деоккупированные территории "чрезвычайно загрязнены" минами – хуже, чем было в Киевской и Сумской областях, говорил глава МВД Украины Денис Монастырский.
По состоянию на 16 сентября в Харьковской области после деоккупации было обезврежено 6400 взрывоопасных предметов и более трех тонн взрывчатки.