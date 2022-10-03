В ГСЧС показали робота, который будет помогать разминировать Харьковскую область

Роботизированный комплекс для проведения разведки и дистанционного разминирования Superdroid Robots "Мастиф" был предоставлен саперам при поддержке Объединенного американско-украинского комитета помощи. Спасатели дали ему прозвище Бобер, говорится в сообщении.

Пиротехники, работающие в составе сводного отряда ГСЧС в Балаклейском районе, продемонстрировали возможности робота, который будет помогать разминировать опасные участки. Сначала саперы с помощью дронов обнаруживают растяжки, противотанковые и противопехотные мины, а затем, используя робота, будут их уничтожать.

В ГСЧС выразили благодарность всем, кто помогал в сборе средств и приобретении этого комплекса.