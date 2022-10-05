Почти тысяча дронов и медицинское оборудование. В United24 отчитались за пять месяцев работы

На пожертвованные средства приобретены почти 1000 дронов для военных и тысячи единиц медицинского оборудования для медицинских работников.
"В сентябре к United24 присоединились мировые звезды – оскароносная Барбра Стрейзанд и легендарный исполнитель роли Люка Скайвокера Марк Хэмилл. Итак, верим, что с нами будет сила. И будет ваша любовь", – говорится в сообщении.
На опубликованном видео отмечается, что Хэмилл стал первым амбассадором проекта "Армия дронов". Тем временем инициатива по закупке дронов для армии усилилась новыми покупками. Так, приобретено 10 мощных комплектов PENGUIN C-MIL Mk 2 UAS.
В сентябре на фронт передали первые 20 дронов Warmate, приобретенных в рамках сбора Monobank. А больницы получили машины скорой помощи и медицинскую технику.
United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины и затем направлются профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.
О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.
Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и экс-главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко, вторым абмассадором стала теннисистка Элина Свитолина.
5 июля амбассадором платформы United24 стал известный американский актер, сценарист и продюсер Лиев Шрайбер. Также амбассадорами проекта на данный момент являются американская группа Imagine Dragons, креативный директор французского дома моды Balenciaga Демна Гвасалия и американская актриса и певица Барбра Стрейзанд.
В начале июля платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.