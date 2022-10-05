Почти тысяча дронов и медицинское оборудование. В United24 отчитались за пять месяцев работы

В United24 рассказали о купленных дронах и другом оборудовании из пожертвований Фото: United24 / Facebook

На пожертвованные средства приобретены почти 1000 дронов для военных и тысячи единиц медицинского оборудования для медицинских работников.

"В сентябре к United24 присоединились мировые звезды – оскароносная Барбра Стрейзанд и легендарный исполнитель роли Люка Скайвокера Марк Хэмилл. Итак, верим, что с нами будет сила. И будет ваша любовь", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео отмечается, что Хэмилл стал первым амбассадором проекта "Армия дронов". Тем временем инициатива по закупке дронов для армии усилилась новыми покупками. Так, приобретено 10 мощных комплектов PENGUIN C-MIL Mk 2 UAS.

В сентябре на фронт передали первые 20 дронов Warmate, приобретенных в рамках сбора Monobank. А больницы получили машины скорой помощи и медицинскую технику.