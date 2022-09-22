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22 сентября, 2022
 
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Стрейзанд, чьи предки эмигрировали из Украины, стала амбассадором платформы United24

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Стрейзанд: Мои бабушка и дедушка по отцовской линии эмигрировали из Украины
Стрейзанд: Мои бабушка и дедушка по отцовской линии эмигрировали из Украины
Фото: ЕРА

Американская актриса и певица, лауреат премий "Оскар", "Эмми", "Грэмми", "Тони", "Золотой глобус" Барбра Стрейзанд стала послом национального бренда Украины – платформы United24. Об этом 22 сентября сообщается в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

"Мир может немного уставать каждый день думать об Украине, но сообщества в США и европейских странах продолжают поддерживать и помогать нам. Для нас очень важно, чтобы такие талантливые и известные в мире люди поддерживали платформу", – написал Зеленский. 

Актриса после полномасштабного вторжения РФ в Украину осудила российскую агрессию. "Мои бабушка и дедушка по отцовской линии эмигрировали из Украины, и мое сердце разрывается за мужественных людей, сражающихся с этим российским вторжением. Путинская пропаганда о "денацификации" – самая большая ложь этого века", – написала тогда она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

United24 – общее название глобальной инициативы для поддержки Украины, в том числе для сбора средств на помощь украинской армии, гражданским и восстановление украинских городов. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам.

О запуске глобальной платформы United24 президент Владимир Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований.

Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и экс-главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко, вторым амбассадором стала теннисистка Элина Свитолина.

В начале июля к проекту присоединился американский актер Лиев Шнайбер. Также амбассадорами проекта на данный момент являются американская группа Imagine Dragons и креативный директор французского дома моды Balenciaga Демна Гвасалия.

Теги: война России против Украины, Барбра Стрейзанд, United24
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