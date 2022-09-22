Стрейзанд, чьи предки эмигрировали из Украины, стала амбассадором платформы United24

Стрейзанд: Мои бабушка и дедушка по отцовской линии эмигрировали из Украины Фото: ЕРА

"Мир может немного уставать каждый день думать об Украине, но сообщества в США и европейских странах продолжают поддерживать и помогать нам. Для нас очень важно, чтобы такие талантливые и известные в мире люди поддерживали платформу", – написал Зеленский.

Актриса после полномасштабного вторжения РФ в Украину осудила российскую агрессию. "Мои бабушка и дедушка по отцовской линии эмигрировали из Украины, и мое сердце разрывается за мужественных людей, сражающихся с этим российским вторжением. Путинская пропаганда о "денацификации" – самая большая ложь этого века", – написала тогда она.

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