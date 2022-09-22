Стрейзанд, чьи предки эмигрировали из Украины, стала амбассадором платформы United24

"Мир может немного уставать каждый день думать об Украине, но сообщества в США и европейских странах продолжают поддерживать и помогать нам. Для нас очень важно, чтобы такие талантливые и известные в мире люди поддерживали платформу", – написал Зеленский.
Актриса после полномасштабного вторжения РФ в Украину осудила российскую агрессию. "Мои бабушка и дедушка по отцовской линии эмигрировали из Украины, и мое сердце разрывается за мужественных людей, сражающихся с этим российским вторжением. Путинская пропаганда о "денацификации" – самая большая ложь этого века", – написала тогда она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
United24 – общее название глобальной инициативы для поддержки Украины, в том числе для сбора средств на помощь украинской армии, гражданским и восстановление украинских городов. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам.
О запуске глобальной платформы United24 президент Владимир Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований.
Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и экс-главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко, вторым амбассадором стала теннисистка Элина Свитолина.
В начале июля к проекту присоединился американский актер Лиев Шнайбер. Также амбассадорами проекта на данный момент являются американская группа Imagine Dragons и креативный директор французского дома моды Balenciaga Демна Гвасалия.