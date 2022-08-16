Послы United24 Лиев Шрайбер и Андрей Шевченко посетили Бородянку и встретились с Зеленским. Фото

После возвращения в Киев Шрайбер и Шевченко встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается на сайте президента.
Шевченко и Шрайбер, говорится в публикации, приехали в Украину для подготовки новых проектов United24. Речь, в частности, идет о запуске молодежной программы.
На встрече с Зеленским также обсуждались текущие результаты работы платформы, благодаря которой удалось собрать уже $170 млн.
В своем ежевечернем обращении Зеленский упомянул встречу с послами United24.
"Россия создала столько кризисов, в том числе продовольственный и энергетический кризисы, которые распространяют в мире неуверенность и раздражение жизнью. Мы должны держать в фокусе внимания первопричину этих кризисов, а именно российскую агрессию. И должны напоминать, что именно Украина пострадала от российского террора больше всего. Я благодарен всем, кто выполняет эту важную функцию, в частности послам United24. Их активность – это миллиарды гривен для Украины и постоянное увеличение внимания к потребностям нашего государства и людей", – заявил президент Украины.
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Шрайбер имеет украинские корни. У его деда было украино-польское происхождение.
В начале июля стало известно, что Шрайбер стал амбассадором платформы United24 в направлении Medical Aid. 15 августа он прибил в Украину. Это второй визит знаменитости после полномасштабного вторжения РФ.
Шевченко является первым послом United24.
United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги будут поступать на счета Национального банка Украины и направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.
На сайте United24 отметили, что отчетность об использовании денег будет обновляться каждую неделю.
О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.