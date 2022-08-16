Послы United24 Лиев Шрайбер и Андрей Шевченко посетили Бородянку и встретились с Зеленским. Фото

Зеленский о встрече с Шевченко и Шрайбером: Я благодарен послам United24. Их активность – это миллиарды гривен для Украины Фото: president.gov.ua

После возвращения в Киев Шрайбер и Шевченко встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается на сайте президента.

Шевченко и Шрайбер, говорится в публикации, приехали в Украину для подготовки новых проектов United24. Речь, в частности, идет о запуске молодежной программы.

На встрече с Зеленским также обсуждались текущие результаты работы платформы, благодаря которой удалось собрать уже $170 млн.

В своем ежевечернем обращении Зеленский упомянул встречу с послами United24.

"Россия создала столько кризисов, в том числе продовольственный и энергетический кризисы, которые распространяют в мире неуверенность и раздражение жизнью. Мы должны держать в фокусе внимания первопричину этих кризисов, а именно российскую агрессию. И должны напоминать, что именно Украина пострадала от российского террора больше всего. Я благодарен всем, кто выполняет эту важную функцию, в частности послам United24. Их активность – это миллиарды гривен для Украины и постоянное увеличение внимания к потребностям нашего государства и людей", – заявил президент Украины.

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