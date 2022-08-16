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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Послы United24 Лиев Шрайбер и Андрей Шевченко посетили Бородянку и встретились с Зеленским. Фото

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Зеленский о встрече с Шевченко и Шрайбером: Я благодарен послам United24. Их активность это миллиарды гривен для Украины
Зеленский о встрече с Шевченко и Шрайбером: Я благодарен послам United24. Их активность – это миллиарды гривен для Украины
Фото: president.gov.ua

Американский актер, сценарист, продюсер и амбассадор проекта United24 по сбору средств для Украины Лиев Шрайбер и первый посол этой платформы, украинский футболист Андрей Шевченко 15 августа посетили освобожденную от российских оккупантов Бородянку Киевской области. Об этом сообщается на сайте "BBC News Україна".

После возвращения в Киев Шрайбер и Шевченко встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается на сайте президента.

Шевченко и Шрайбер, говорится в публикации, приехали в Украину для подготовки новых проектов United24. Речь, в частности, идет о запуске молодежной программы.

На встрече с Зеленским также обсуждались текущие результаты работы платформы, благодаря которой удалось собрать уже $170 млн.

В своем ежевечернем обращении Зеленский упомянул встречу с послами United24. 

"Россия создала столько кризисов, в том числе продовольственный и энергетический кризисы, которые распространяют в мире неуверенность и раздражение жизнью. Мы должны держать в фокусе внимания первопричину этих кризисов, а именно российскую агрессию. И должны напоминать, что именно Украина пострадала от российского террора больше всего. Я благодарен всем, кто выполняет эту важную функцию, в частности послам United24. Их активность – это миллиарды гривен для Украины и постоянное увеличение внимания к потребностям нашего государства и людей", – заявил президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Шрайбер имеет украинские корни. У его деда было украино-польское происхождение.

В начале июля стало известно, что Шрайбер стал амбассадором платформы United24 в направлении Medical Aid. 15 августа он прибил в Украину. Это второй визит знаменитости после полномасштабного вторжения РФ.

Шевченко является первым послом United24.

United24  – фандрайзинговая платформа. Деньги будут поступать на счета Национального банка Украины и направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

На сайте United24 отметили, что отчетность об использовании денег будет обновляться каждую неделю.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Теги: Киев, Андрей Шевченко, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бородянка, United24, Лиев Шрайбер
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