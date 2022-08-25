Бульвар Шоубиз
 
25 августа, 2022
 
Новости

Imagine Dragons разыгрывают гитару с автографами за донат для United24

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
После нападения РФ на Украину Imagine Dragons отменили свои концерты в России
После нападения РФ на Украину Imagine Dragons отменили свои концерты в России
Фото: ЕРА

Музыканты американской группы Imagine Dragons, которая является амбассадором национального бренда Украины – платформы United24, – анонсировали розыгрыш гитары со своими автографами за донат в поддержку украинских медиков. Об этом 25 августа в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что все участники розыгрыша гарантированно получат письмо со словами благодарности от украинского президента Владимира Зеленского. 

В своей публикации Федоров также указал ссылку, перейдя по которой, можно принять участие в акции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Imagine Dragons отменила свои концерты в РоссииГруппа принимала участие в благотворительном концерте в поддержку Украины Save Ukraine.

В начале июня во время концерта в Праге (Чехия) фронтмен коллектива Дэн Рейнольдс поднял на сцене украинский флаг, а 30 июня на фестивале в Польше посвятил песню украинцам, осудив российскую агрессию.

United24 – общее название глобальной инициативы для поддержки Украины, в том числе для сбора средств на помощь украинской армии, гражданским и восстановление украинских городов. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. О запуске глобальной платформы United24 президент Владимир Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований.

Теги: благотворительность, война России против Украины, Imagine Dragons, United24
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