Imagine Dragons разыгрывают гитару с автографами за донат для United24

Он отметил, что все участники розыгрыша гарантированно получат письмо со словами благодарности от украинского президента Владимира Зеленского.

В своей публикации Федоров также указал ссылку, перейдя по которой, можно принять участие в акции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Imagine Dragons отменила свои концерты в России. Группа принимала участие в благотворительном концерте в поддержку Украины Save Ukraine.

В начале июня во время концерта в Праге (Чехия) фронтмен коллектива Дэн Рейнольдс поднял на сцене украинский флаг, а 30 июня на фестивале в Польше посвятил песню украинцам, осудив российскую агрессию.

United24 – общее название глобальной инициативы для поддержки Украины, в том числе для сбора средств на помощь украинской армии, гражданским и восстановление украинских городов. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. О запуске глобальной платформы United24 президент Владимир Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований.