Фронтмен Imagine Dragons в Германии спел Forever Young с поднятым над головой украинским флагом. Видео

Соответствующее видео опубликовано на странице в Twitter Telegram-канала "Труха". Зрители во время исполнения песни подпевали музыканту, а в конце взорвались аплодисментами.

Контекст:

После нападения РФ на Украину Imagine Dragons отменили свои концерты в России. Группа принимала участие в благотворительном концерте в поддержку Украины Save Ukraine

В начале июня во время концерта в Праге (Чехия) Рейнольдс поднял на сцене украинский флаг, а 30 июня на фестивале в Польше посвятил песню украинцам, осудив российскую агрессию.