На "Армию дронов" прислали пожертвования уже 76 стран – United24

Чаще всего пожертвования присылают из США, Украины, Канады, Великобритании и Германии Фото: pixabay.com

Чаще всего пожертвования присылают из США, Украины, Канады, Великобритании и Германии. Самый большой взнос – из США в размере $4 тыс.

Кроме этого, в последнее время отмечается существенный рост количества платежей в евро и долларах.