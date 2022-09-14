На "Армию дронов" прислали пожертвования уже 76 стран – United24

Чаще всего пожертвования присылают из США, Украины, Канады, Великобритании и Германии. Самый большой взнос – из США в размере $4 тыс.
Кроме этого, в последнее время отмечается существенный рост количества платежей в евро и долларах.
"Армия дронов" – это проект, который Вооруженные силы Украины запустили вместе с Минцифры и платформой президента Украины United24.
Комплексная программа, отмечали в Минцифры, включает в себя системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов.
26 августа государственный концерн "Укроборонпром" совместно с Генштабом Вооруженных сил Украины разработали программу развития беспилотных систем.