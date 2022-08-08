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"Шахтер" Ахметова стал партнером президентского проекта United24 и запускает свой NFT-проект

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Болельщики, участвующие в проекте Pitch In For Ukraine, получат вознаграждение в виде PoP (Pixel of Pitch, или "пиксель поля") части поля "Донбасс Арены"
Болельщики, участвующие в проекте Pitch In For Ukraine, получат вознаграждение в виде PoP (Pixel of Pitch, или "пиксель поля") – части поля "Донбасс Арены"
Скриншот: FC Shakhtar Donetsk / YouTube

Футбольный клуб "Шахтер" бизнесмена Рината Ахметова стал партнером президентского проекта United24 и запустил международный проект Pitch In For Ukraine по сбору денег для помощи Украине, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

"С первого дня полномасштабной войны "Шахтер" направил свои силы и ресурсы на то, чтобы помочь Украине в ее борьбе и поддержать украинцев, пострадавших в результате боевых действий. Мы используем любую возможность, чтобы собрать деньги для людей, которые в этом нуждаются. Pitch In For Ukraine – это амбициозный гуманитарный проект, с которым мы надеемся аккумулировать еще большие ресурсы для помощи Украине, украинским детям и всем пострадавшим от военной агрессии России", – заявил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Болельщики, участвующие в проекте Pitch In For Ukraine, получат вознаграждение в виде PoP (Pixel of Pitch, или "пиксель поля") – части поля "Донбасс Арены", домашнего стадиона ФК "Шахтер" в оккупированном украинском Донецке в формате цифрового изображения.

В ФК отметили, что поле "Донбасс Арены" предоставляет возможность футбольным болельщикам получить 154 000 PoP на основе шести уровней добровольных взносов по выбору, начиная с суммы £15. На каждом PoP будет имя человека, который внес добровольный взнос, а также уникальный номер вместе с эксклюзивным контентом для болельщиков на футбольный сезон 2022/23.

Все деньги, собранные с помощью программы Pitch In For Ukraine, будут направлены на оказание гуманитарной помощи и на поддержку украинских семей, вынужденно перемещенных и пострадавших от продолжающейся войны. Средства будут использоваться непосредственно для нужд фонда президента Украины Владимира Зеленского United24, а также фондов Shakhtar Social, Saving Lives и KSE.

Контекст:

Через фандрайзинговую платформу United24 за три месяца на поддержку Украины удалось собрать более 6 млрд грн. К пожертвованиям на платформе присоединились люди из 110 стран мира.

Самый маленький одноразовый донат составил 2 цента, а самый большой  $4088. За собранные средства уже закуплены профессиональные военные беспилотники, медицинское оборудование, вертолет для спасения раненых, а также обувь, форма, каски, бронежилеты и другое.  

Теги: футбол, пожертвование, Донбасс Арена, благотворительность, деньги, Владимир Зеленский, NFT
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