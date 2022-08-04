Григорий Козловский, президент ФК "Рух", призвал футбольные клубы бесплатно отдать права на трансляцию национальным каналам

"Насколько мне известно, у УПЛ есть два предложения по покупке телеправ. Megogo предложил $100 тыс. в год всем клубам – это примерно по $4,5 тыс. на каждого. А Setanta предложила 1,5 млн, за вычетом идущего на УАФ, это по $60–70 тыс. на клуб. Я не воспринимаю это иначе, как подачку. Считаю, что клубы должны обладать достоинством и проявить свою позицию. Если завтра наш клуб и будет голосовать за что-нибудь, то только за телепул бесплатной трансляции матчей для украинцев", – подчеркнул Козловский.

В качестве примера подобного решения он привел Англию.

"Я понимаю, что медиаплатформам сейчас тоже трудно платить деньги за чемпионат Украины, что клубам нужны средства к существованию, но такие предложения – это не что иное, как подачка. Футбольный клуб "Рух" в этом фарсе участвовать точно не будет. Это наша официальная позиция. Мы знаем себе цену. Поэтому я призываю все клубы отказаться от таких предложений и бесплатно отдать право на трансляцию национальным каналам. Пусть люди смотрят футбол и получают удовольствие. Когда-то в Англии клубы на три года отказались от денег за трансляции и показывали футбол бесплатно, чем подняли интерес среди болельщиков. Сейчас права на трансляцию стоят больше 5 млрд в сезон. Думаю, нам нужно работать в этом направлении", – подытожил почетный президент львовского футбольного клуба.