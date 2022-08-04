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Григорий Козловский, президент ФК "Рух", призвал футбольные клубы бесплатно отдать права на трансляцию национальным каналам

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Григорий Козловский: Считаю, что клубы должны обладать достоинством и проявить свою позицию
Григорий Козловский: Считаю, что клубы должны обладать достоинством и проявить свою позицию
Фото: fcrukh.com

Предложения, которые украинские футбольные клубы получили от платформ для трансляции матчей, нельзя воспринимать иначе, как подачку, заявил почетный президент львовского футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба клуба.

"Насколько мне известно, у УПЛ есть два предложения по покупке телеправ. Megogo предложил $100 тыс. в год всем клубам – это примерно по $4,5 тыс. на каждого. А Setanta предложила 1,5 млн, за вычетом идущего на УАФ, это по $60–70 тыс. на клуб. Я не воспринимаю это иначе, как подачку. Считаю, что клубы должны обладать достоинством и проявить свою позицию. Если завтра наш клуб и будет голосовать за что-нибудь, то только за телепул бесплатной трансляции матчей для украинцев", – подчеркнул Козловский.

В качестве примера подобного решения он привел Англию.

"Я понимаю, что медиаплатформам сейчас тоже трудно платить деньги за чемпионат Украины, что клубам нужны средства к существованию, но такие предложения – это не что иное, как подачка. Футбольный клуб "Рух" в этом фарсе участвовать точно не будет. Это наша официальная позиция. Мы знаем себе цену. Поэтому я призываю все клубы отказаться от таких предложений и бесплатно отдать право на трансляцию национальным каналам. Пусть люди смотрят футбол и получают удовольствие. Когда-то в Англии клубы на три года отказались от денег за трансляции и показывали футбол бесплатно, чем подняли интерес среди болельщиков. Сейчас права на трансляцию стоят больше 5 млрд в сезон. Думаю, нам нужно работать в этом направлении", – подытожил почетный президент львовского футбольного клуба.

Контекст:

Украинская Премьер-лига 20 июля объявила тендер на трансляцию матчей чемпионата, заявки принимались до 27 июля. На права претендуют площадки Megogo и Setanta. Решение УПЛ планирует объявить 4 августа во время собрания участников.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил "Детектор медиа", что лига не исключает и вариант создания своего телеканала.

В июле 2019 года клубы УПЛ не смогли договориться о телетрансляциях всех матчей нового сезона одним каналом – "Футбол". Решение о едином телепуле не поддержали "Динамо" (Киев), "Десна" (Чернигов), "Днепр-1" (Днепр) и "Заря" (Луганск), позже к ним присоединились "Карпаты" (Львов).

Теги: футбол, Премьер-лига, деньги, трансляция, УПЛ, Рух Львов, Григорий Козловский
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