Зинченко официально стал игроком "Арсенала" и вторым украинцем в истории "канониров" после Лужного

"25-летний футболист привносит в нашу команду огромный опыт в Премьер-лиге и международном футболе, сыграв 128 матчей за "Манчестер Сити" и 52 раза сыграв за свою страну, Украину", – представила новичка клубная пресс-служба.

Украинец назвал переход в "Арсенал" "сбывшейся мечтой".

"Это невероятно, честно говоря, с детства я даже не мог об этом мечтать, но теперь пришло время, поэтому я так счастлив", – отметил игрок.

* Welcome, Alex * — Arsenal (@Arsenal) July 22, 2022

В "Арсенале" напомнили Зинченко, что он стал вторым украинцем в истории клуба после экс-игрока сборной Украины Олега Лужного (выступал за "канониров" в 1999–2003 годах. – "ГОРДОН"), и задали вопрос, гордится ли новичок клуба, что пошел по его стопам?

"Да, я горжусь, если честно. Он абсолютная украинская легенда. К сожалению, я не знаю его лично, у меня еще не было такой возможности, но я слышал о нем много хорошего и горжусь этим", – отреагировал один из лидеров сборной Украины.

По информации Sky Sports, переход украинца обошелся лондонцам в £30 млн (€35 млн), еще £2 млн (€2,3 млн) бывший клуб украинца получит в форме бонусных выплат. Контракт Зинченко с "канонирами", как ожидается, будет действовать до 2026 года. "Арсенал" финансовую сторону соглашения не разглашает.