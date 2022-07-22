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Зинченко официально стал игроком "Арсенала" и вторым украинцем в истории "канониров" после Лужного

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Зинченко прилетел в Орландо (Флорида, США), где лондонский "Арсенал" готовится к сезону
Зинченко прилетел в Орландо (Флорида, США), где лондонский "Арсенал" готовится к сезону
Фото: arsenal.com

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко перешел в "Арсенал". Об этом 22 июля сообщает официальный сайт лондонского клуба.

"25-летний футболист привносит в нашу команду огромный опыт в Премьер-лиге и международном футболе, сыграв 128 матчей за "Манчестер Сити" и 52 раза сыграв за свою страну, Украину", – представила новичка клубная пресс-служба.

Украинец назвал переход в "Арсенал" "сбывшейся мечтой".

"Это невероятно, честно говоря, с детства я даже не мог об этом мечтать, но теперь пришло время, поэтому я так счастлив", – отметил игрок.

В "Арсенале" напомнили Зинченко, что он стал вторым украинцем в истории клуба после экс-игрока сборной Украины Олега Лужного (выступал за "канониров" в 1999–2003 годах. – "ГОРДОН"), и задали вопрос, гордится ли новичок клуба, что пошел по его стопам?

"Да, я горжусь, если честно. Он абсолютная украинская легенда. К сожалению, я не знаю его лично, у меня еще не было такой возможности, но я слышал о нем много хорошего и горжусь этим", – отреагировал один из лидеров сборной Украины.

По информации Sky Sports, переход украинца обошелся лондонцам в £30 млн (€35 млн), еще £2 млн (€2,3 млн) бывший клуб украинца получит в форме бонусных выплат. Контракт Зинченко с "канонирами", как ожидается, будет действовать до 2026 года. "Арсенал" финансовую сторону соглашения не разглашает.

Контекст:

В "Манчестер Сити" Зинченко провел пять сезонов, четыре раза выиграв чемпионат АПЛ. Кроме того, украинец в составе "горожан" стал обладателем Кубка Англии, Суперкубка Англии, четырежды – Кубка Футбольной лиги и финалистом Лиги чемпионов УЕФА.

Теги: футбол, Украина, Англия, Лондон, Премьер-лига, УЕФА, сборная Украины, Александр Зинченко, Арсенал, трансфер, футболист, украинец, Манчестер Сити, Манчестер
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