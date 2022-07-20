Гвардиола подтвердил переход Зинченко в "Арсенал" и поужинал с ним на прощание

Тренер рассказал, что влияние Зинченко, как и Габи Жезуса и Стерлинга (эти футболисты также покидают клуб. – "ГОРДОН"), на игру команды было значительным. Он добавил, что это "невероятные люди и исключительные игроки".

По его словам, "Челси" и "Арсенал" – блестящие клубы и Гвардиола будет радоваться успехам, которых его бывшие подопечные там достигнут.

"Мы благодарны за те усилия, которые они прилагали, за их поведение на поле и за его пределами. С Алексом [Зинченко] все хорошо прошло, потому что мы можем должным образом друг с другом попрощаться. К сожалению, не смогли поступить так со Стерлингом и Жезусом, но с Зинченко поужинали и попрощались", – сказал Гвардиола.

По информации Sky Sports, переход украинца обойдется лондонцам в £30 млн (€35 млн), еще £2 млн (€2,3 млн) бывший клуб украинца получит в форме бонусных выплат. Контракт Зинченко с "канонирами", как ожидается, будет действовать до 2026 года.