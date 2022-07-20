ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Гвардиола подтвердил переход Зинченко в "Арсенал" и поужинал с ним на прощание

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зинченко продолжит карьеру в "Арсенале"
Зинченко продолжит карьеру в "Арсенале"
Фото: Павел Дацковский / Gordon.ua

Футболист национальной сборной Украины, чемпион АПЛ в составе "Манчестер Сити" Александр Зинченко с нового сезона будет выступать за лондонский "Арсенал". Официально о трансфере еще не объявлено. Об этом сообщает 19 июля издание Manchester Evening News.

Тренер рассказал, что влияние Зинченко, как и Габи Жезуса и Стерлинга (эти футболисты также покидают клуб. – "ГОРДОН"), на игру команды было значительным. Он добавил, что это "невероятные люди и исключительные игроки".

По его словам, "Челси" и "Арсенал" – блестящие клубы и Гвардиола будет радоваться успехам, которых его бывшие подопечные там достигнут.

"Мы благодарны за те усилия, которые они прилагали, за их поведение на поле и за его пределами. С Алексом [Зинченко] все хорошо прошло, потому что мы можем должным образом друг с другом попрощаться. К сожалению, не смогли поступить так со Стерлингом и Жезусом, но с Зинченко поужинали и попрощались", – сказал Гвардиола.

По информации Sky Sports, переход украинца обойдется лондонцам в £30 млн (€35 млн), еще £млн (2,3 млн) бывший клуб украинца получит в форме бонусных выплат. Контракт Зинченко с "канонирами", как ожидается, будет действовать до 2026 года.

Контекст:

В "Манчестер Сити" Зинченко провел пять сезонов, четыре раза выиграв чемпионат АПЛ. Кроме того, украинец в составе "горожан" стал обладателем Кубка Англии, Суперкубка Англии, четырежды – Кубка Футбольной лиги и финалистом Лиги чемпионов УЕФА.

Теги: футбол, Украина, Англия, Лондон, УЕФА, Александр Зинченко, Арсенал, трансфер, футболист, Манчестер Сити, Манчестер, тренер, Пеп Гвардиола
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дурнев назвал главную причину разводов во время войны
Дурнев назвал главную причину разводов во время войны
Среди лауреатов премии YUNA оказалась певица, которая выступала в РФ после 2014 года. Сооснователь премии Шилько отреагировал
Среди лауреатов премии YUNA оказалась певица, которая выступала в РФ после 2014 года. Сооснователь премии Шилько отреагировал
  Экс-продюсер "Мира наизнанку" Grabar выпустил клип на песню "Мова". В нем снялись люди с нарушением слуха и голоса. Видео
  Экс-продюсер "Мира наизнанку" Grabar выпустил клип на песню "Мова". В нем снялись люди с нарушением слуха и голоса. Видео
Цвета национального флага, мозаика, ручная роспись, тарелки-ракушки. Пять украинских брендов керамики для дома
Цвета национального флага, мозаика, ручная роспись, тарелки-ракушки. Пять украинских брендов керамики для дома G
"Прекрасна, как вино", "Очень-очень сладкая". Деми Мур снялась в рекламе купальников. Фото
"Прекрасна, как вино", "Очень-очень сладкая". Деми Мур снялась в рекламе купальников. Фото
Пианист Хмара в третий раз стал отцом. Фото
Пианист Хмара в третий раз стал отцом. Фото
  58-летний Питт появился на премьере фильма в Берлине в юбке и розовой блузке. Видео
  58-летний Питт появился на премьере фильма в Берлине в юбке и розовой блузке. Видео
Группа The Chainsmokers первой в мире выступит в космосе
Группа The Chainsmokers первой в мире выступит в космосе
Роднянский о россиянах: "Гробовыми" деньгами за погибших на войне сыновей улучшают жилищные условия, платят долги, ездят отдыхать
Роднянский о россиянах: "Гробовыми" деньгами за погибших на войне сыновей улучшают жилищные условия, платят долги, ездят отдыхать
  Создатель Масяни: Все, что происходило после прихода к власти Путина, – это нарочно было сделано. И я в этом, к сожалению, поучаствовал
  Создатель Масяни: Все, что происходило после прихода к власти Путина, – это нарочно было сделано. И я в этом, к сожалению, поучаствовал
"Оля, мечтаю носиться с былой прытью. Стремлюсь к этому". Сумская показала последнее сообщение от Писанки
"Оля, мечтаю носиться с былой прытью. Стремлюсь к этому". Сумская показала последнее сообщение от Писанки
"Выглядит сексуально и красиво", "Вневременная красота". 57-летняя Херли снялась без бюстгальтера
"Выглядит сексуально и красиво", "Вневременная красота". 57-летняя Херли снялась без бюстгальтера
  Tayanna презентовала клип на песню "Гори". Композиция должна была стать саундтреком к фильму Бадоева о "заробитчанах". Видео
  Tayanna презентовала клип на песню "Гори". Композиция должна была стать саундтреком к фильму Бадоева о "заробитчанах". Видео
Пес Патрон в свой день рождения объявил благотворительный сбор средств на закупку корма бездомным животным
Пес Патрон в свой день рождения объявил благотворительный сбор средств на закупку корма бездомным животным
"Хотел закрыть рану в душе". Арестович рассказал, зачем Путин начал войну против Украины
"Хотел закрыть рану в душе". Арестович рассказал, зачем Путин начал войну против Украины
  "Когда в России гомосексуальным парам можно будет ходить за ручку? Никогда". Российская теннисистка Касаткина в Испании совершила каминг-аут
  "Когда в России гомосексуальным парам можно будет ходить за ручку? Никогда". Российская теннисистка Касаткина в Испании совершила каминг-аут
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (139879)
2
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео (70563)
3
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (57712)
4
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз (50478)
5
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали (46463)
6
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (45215)
7
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (38042)
8
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал (36168)
 
 
 
 