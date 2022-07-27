Разрушенный оккупантами стадион в Чернигове отстроят с нуля – глава Минспорта

"Сегодня посетил раненый, но несокрушимый Чернигов. Футбольный стадион и центр олимпийской подготовки по биатлону. Эти объекты, судя по всему, представляли большую угрозу и были за это разрушены", – написал Гутцайт.

По его словам, на территории олимпийского учебно-спортивного центра "Чернигов" уничтожены трибуны, повреждены покрытия футбольного поля, тренажерный зал для тяжелой атлетики, спортивные площадки, медико-восстановительный центр.

"Это знаковый для нас объект, мы проводили здесь много спортивных мероприятий. Под уничтоженной западной трибуной находилась детско-юношеская спортивная школа, занималось много детей. За неделю до первого прилета ракет наши спортсмены здесь тренировались. К счастью, мы успели их вывезти, спасибо всем, кто помогал. Восстанавливать этот стадион придется с нуля", – сказал Гутцайт в эфире национального телемарафона, его цитирует пресс-центр Минспорта.

Ориентировочная сумма ущерба составляет около $9 млн, отметил глава ведомства.

Указывается, что, кроме стадиона, Гутцайт посетил Центр олимпийской подготовки по биатлону.

"Разрушено админздание, общежитие и спортивный зал. Объем нанесенного ущерба ориентировочно $5 млн, – рассказал Гутцайт в Facebook. – Таких объектов по всей Украине уже 111. Разбомбленных, выгоревших, разорванных российскими снарядами".

Общий ущерб достигает ориентировочно $160 млн, уточнил министр.