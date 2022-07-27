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Разрушенный оккупантами стадион в Чернигове отстроят с нуля – глава Минспорта

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На территории учебно-спортивного центра "Чернигов" уничтожены трибуны, повреждены покрытия футбольного поля, отметил Гутцайт
На территории учебно-спортивного центра "Чернигов" уничтожены трибуны, повреждены покрытия футбольного поля, отметил Гутцайт
Фото: Вадим Гутцайт / Facebook

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт 27 июля посетил пострадавший от обстрелов российских оккупантов Чернигов. Об этом глава Минспорта сообщил в Facebook.

"Сегодня посетил раненый, но несокрушимый Чернигов. Футбольный стадион и центр олимпийской подготовки по биатлону. Эти объекты, судя по всему, представляли большую угрозу и были за это разрушены", – написал Гутцайт.

По его словам, на территории олимпийского учебно-спортивного центра "Чернигов" уничтожены трибуны, повреждены покрытия футбольного поля, тренажерный зал для тяжелой атлетики, спортивные площадки, медико-восстановительный центр.

"Это знаковый для нас объект, мы проводили здесь много спортивных мероприятий. Под уничтоженной западной трибуной находилась детско-юношеская спортивная школа, занималось много детей. За неделю до первого прилета ракет наши спортсмены здесь тренировались. К счастью, мы успели их вывезти, спасибо всем, кто помогал. Восстанавливать этот стадион придется с нуля", – сказал Гутцайт в эфире национального телемарафона, его цитирует пресс-центр Минспорта.

Ориентировочная сумма ущерба составляет около $9 млн, отметил глава ведомства.

Указывается, что, кроме стадиона, Гутцайт посетил Центр олимпийской подготовки по биатлону.

"Разрушено админздание, общежитие и спортивный зал. Объем нанесенного ущерба ориентировочно $5 млн, – рассказал Гутцайт в Facebook. – Таких объектов по всей Украине уже 111. Разбомбленных, выгоревших, разорванных российскими снарядами".

Общий ущерб достигает ориентировочно $160 млн, уточнил министр.

https://www.facebook.com/vgytzait/posts/pfbid02XK3tYfWYQMhWW7n4DaD3HzgXdgQRZeuBDWvwExrjyrgoFSNRGxhUatg9VXU8TbPrl

Контекст:

Оккупанты атаковали Чернигов с самого начала полномасштабной войны (24 февраля), они сбрасывали на город авиабомбы, вели артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожала мирное население, говорил мэр Владислав Атрошенко.

3 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что на северском направлении оккупанты завершили отвод подразделений Центрального военного округа в Россию.

Стадион имени Гагарина в Чернигове оккупанты бомбили три ночи подряд, сообщил в интервью Zbirna.com, опубликованном 9 апреля, представитель пресс-службы "Десны" (местного футбольного клуба УПЛ, который проводил домашние матчи на арене) Дмитрий Дорошко.

"В первый раз прилетел один снаряд в восточную трибуну… Во второй раз прилетело шесть или семь снарядов из "Градов"… Трибуну сложило полностью, а глубина воронки от снарядов составила около шести метров. А в третьем случае состоялся авианалет. Было сброшено восемь бомб, – рассказал Дорошко. – Я не специалист, но на мой взгляд, стадион реконструкции не подлежит".

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил 14 апреля по итогам переговоров с государственным министром по культуре и СМИ ведомства федерального канцлера ФРГ Клаудией Рот, что Германия и футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) готовы помочь с восстановлением разрушенного российскими оккупационными войсками стадиона имени Юрия Гагарина в Чернигове.

Теги: Россия, футбол, Украина, биатлон, Чернигов, Министерство молодежи и спорта, стадион, обстрелы, ущерб, спортсмены, разрушения, Вадим Гутцайт, российские оккупанты, восстановление
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