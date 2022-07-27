Разрушенный оккупантами стадион в Чернигове отстроят с нуля – глава Минспорта

"Сегодня посетил раненый, но несокрушимый Чернигов. Футбольный стадион и центр олимпийской подготовки по биатлону. Эти объекты, судя по всему, представляли большую угрозу и были за это разрушены", – написал Гутцайт.
По его словам, на территории олимпийского учебно-спортивного центра "Чернигов" уничтожены трибуны, повреждены покрытия футбольного поля, тренажерный зал для тяжелой атлетики, спортивные площадки, медико-восстановительный центр.
"Это знаковый для нас объект, мы проводили здесь много спортивных мероприятий. Под уничтоженной западной трибуной находилась детско-юношеская спортивная школа, занималось много детей. За неделю до первого прилета ракет наши спортсмены здесь тренировались. К счастью, мы успели их вывезти, спасибо всем, кто помогал. Восстанавливать этот стадион придется с нуля", – сказал Гутцайт в эфире национального телемарафона, его цитирует пресс-центр Минспорта.
Ориентировочная сумма ущерба составляет около $9 млн, отметил глава ведомства.
Указывается, что, кроме стадиона, Гутцайт посетил Центр олимпийской подготовки по биатлону.
"Разрушено админздание, общежитие и спортивный зал. Объем нанесенного ущерба ориентировочно $5 млн, – рассказал Гутцайт в Facebook. – Таких объектов по всей Украине уже 111. Разбомбленных, выгоревших, разорванных российскими снарядами".
Общий ущерб достигает ориентировочно $160 млн, уточнил министр.
Оккупанты атаковали Чернигов с самого начала полномасштабной войны (24 февраля), они сбрасывали на город авиабомбы, вели артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожала мирное население, говорил мэр Владислав Атрошенко.
3 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что на северском направлении оккупанты завершили отвод подразделений Центрального военного округа в Россию.
Стадион имени Гагарина в Чернигове оккупанты бомбили три ночи подряд, сообщил в интервью Zbirna.com, опубликованном 9 апреля, представитель пресс-службы "Десны" (местного футбольного клуба УПЛ, который проводил домашние матчи на арене) Дмитрий Дорошко.
"В первый раз прилетел один снаряд в восточную трибуну… Во второй раз прилетело шесть или семь снарядов из "Градов"… Трибуну сложило полностью, а глубина воронки от снарядов составила около шести метров. А в третьем случае состоялся авианалет. Было сброшено восемь бомб, – рассказал Дорошко. – Я не специалист, но на мой взгляд, стадион реконструкции не подлежит".
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил 14 апреля по итогам переговоров с государственным министром по культуре и СМИ ведомства федерального канцлера ФРГ Клаудией Рот, что Германия и футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) готовы помочь с восстановлением разрушенного российскими оккупационными войсками стадиона имени Юрия Гагарина в Чернигове.