Президент ФК "Рух" Григорий Козловский: Мы готовы играть в футбол в критических условиях, даже под ракетными обстрелами

Григорий Козловский: В футбол мы точно будем играть, точно не сдадимся, точно будем достойно держать спортивный фронт Фото: rbc.ua

"Начало чемпионата – это еще один шаг к нашей победе. Показать, что даже в такие тяжелые времена украинцы являются сильной, волевой нацией, которая очень любит футбол. Поэтому, я думаю, этого ожидают не только футболисты и президенты клубов, но и все болельщики", – заявил функционер "Руху".

Он сообщил, что футбольное сообщество еще в ожидании новых правил, которые должны быть обеспечены во время матчей, и пока каждый клуб готовится самостоятельно.

"Но мы точно готовы играть в футбол. Готовы играть в критических условиях, даже под ракетными обстрелами. В футбол мы точно будем играть, точно не сдадимся, точно будем достойно держать спортивный фронт", – добавил Козловский.