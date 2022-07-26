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Президент ФК "Рух" Григорий Козловский: Мы готовы играть в футбол в критических условиях, даже под ракетными обстрелами

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Григорий Козловский: В футбол мы точно будем играть, точно не сдадимся, точно будем достойно держать спортивный фронт
Григорий Козловский: В футбол мы точно будем играть, точно не сдадимся, точно будем достойно держать спортивный фронт
Фото: rbc.ua

Почетный президент львовского футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский рассказал об ожиданиях от старта украинской Премьер-лиги УПЛ, которая должна начаться 23 августа. По его словам, украинские клубы готовы играть даже в критических условиях. Об этом глава ФК "Рух" рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Начало чемпионата – это еще один шаг к нашей победе. Показать, что даже в такие тяжелые времена украинцы являются сильной, волевой нацией, которая очень любит футбол. Поэтому, я думаю, этого ожидают не только футболисты и президенты клубов, но и все болельщики", – заявил функционер "Руху".

Он сообщил, что футбольное сообщество еще в ожидании новых правил, которые должны быть обеспечены во время матчей, и пока каждый клуб готовится самостоятельно.

"Но мы точно готовы играть в футбол. Готовы играть в критических условиях, даже под ракетными обстрелами. В футбол мы точно будем играть, точно не сдадимся, точно будем достойно держать спортивный фронт", – добавил Козловский.

Контекст:

Соревнования украинской Премьер-лиги сезона 2021/2022 в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину завершились досрочно, турнирная таблица лиги сезона 2021/2022 зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. Первое место осталось за "Шахтером", "Динамо" финишировало вторым, на третьем месте – "Днепр-1".

В начале июня глава УАФ Андрей Павелко сообщил в интервью Associated Press, что в августе возобновится чемпионат Украины по футболу на всех уровнях: УПЛ, Первая лига, Вторая лига, женский чемпионат. Он отметил, что решение было принято совместно с президентом Украины, организация игр будет обсуждаться с властями и военными.

5 июля Павелко рассказал, что чемпионат УПЛ, вероятно, примут Киев, Киевская, Львовская, Закарпатская и, возможно, Тернопольская области.

Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа – в День государственного флага, сообщил 11 июля министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Теги: футбол, спорт, чемпионат, УПЛ, Григорий Козловский
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