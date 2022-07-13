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Почетный президент ФК "Рух" Козловский: Украинский футбол вернется на стадионы в день рождения украинского флага и накануне Дня Независимости

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Григорий Козловский: Да, это будет нелегкий сезон, но в то же время и особенный
Григорий Козловский: Да, это будет нелегкий сезон, но в то же время и особенный
Фото: fcrukh.com

Стартом нового футбольного сезона украинское футбольное сообщество и вся страна демонстрируют устойчивость и непоколебимость, заявил почетный президент львовского сутбольного клуба "Рух" Григорий Козловский. Об этом 13 июля пишет пресс-служба ФК.

"С большой радостью прочел информацию от министра спорта Вадима Гутцайта о том, что старт нового чемпионата запланирован на 23 августа. Во-первых, мы уже имеем конкретику. Во-вторых, эта дата очень символична, ведь украинский футбол вернется на стадионы в день рождения украинского флага и накануне Дня Независимости. Таким образом, наше футбольное сообщество и вся страна демонстрируют всем нашу устойчивость и непоколебимость. Несмотря на все попытки России уничтожить нас, Украина была, есть и будет. И все это благодаря героизму наших воинов, их подвигам. Низкий поклон каждому, потому что благодаря им мы продолжаем строить планы на будущее, в том числе восстанавливать спортивную жизнь в Украине", – заявил Козловский.

Он подчеркнул, что важно дать возможность болельщикам следить за сезоном в интернете и на телеканалах.

"Да, это будет нелегкий сезон, но в то же время и особенный. Наши футболисты будут играть в Украине, и это единственное правильное решение. Таким образом, клубы продемонстрируют единство с украинским народом. К сожалению, на стадионах не будет болельщиков, тем не менее нужно сделать все возможное, чтобы украинцы имели возможность смотреть матчи по телевидению или интернету. Впереди у нас много приятных хлопот. С нетерпением ожидаю старт чемпионата украинской Премьер-лиги", – сказал он.

Контекст:

Соревнования украинской Премьер-лиги сезона 2021/2022 в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину завершились досрочно, турнирная таблица лиги сезона 2021/2022 зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. Первое место осталось за "Шахтером", "Динамо" финишировало вторым, на третьем месте – "Днепр-1".

В начале июня глава УАФ Андрей Павелко сообщил в интервью Associated Press, что в августе возобновится чемпионат Украины по футболу на всех уровнях: УПЛ, Первая лига, Вторая лига, женский чемпионат. Он отметил, что решение было принято совместно с президентом Украины, организация игр будет обсуждаться с властями и военными.

5 июля Павелко рассказал, что чемпионат УПЛ, вероятно, примут Киев, Киевская, Львовская, Закарпатская и, возможно, Тернопольская области.

Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа – в День государственного флага, сообщил 11 июля министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Теги: футбол, спорт, Премьер-лига, Григорий Козловский
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