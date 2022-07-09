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В Украине возобновят все внутренние чемпионаты, но без зрителей – Минспорта

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Спортивные чемпионаты будут проходить, вероятно, в Киеве и на западе Украины
Спортивные чемпионаты будут проходить, вероятно, в Киеве и на западе Украины
Фото: depositphotos.com

В Украине вскоре возобновят все внутренние командные чемпионаты, но проводиться они будут без зрителей. Об этом в интервью "Українським новинам" сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщал, что, по согласованию с президентом Украины Владимиром Зеленским, в августе возобновится чемпионат Украины по футболу на всех уровнях. На уточнение, планируют ли возобновлять чемпионаты баскетбола, волейбола, Гутцайт ответил: "Все чемпионаты".

По его словам, главы федераций баскетбола, волейбола, гандбола хотят начать чемпионаты в августе – сентябре, соревнования по легкой атлетике уже проходят.

"Все соревнования, которые будут проводиться в Украине, будут проводиться без зрителей. Точка. Это делается только для того, чтобы наши команды играли, чтобы Премьер-лига начала чемпионат, потому что наша сборная должна быть конкурентоспособной в мире", – подчеркнул Гутцайт.

Он отметил, что для власти очень важно, чтобы украинские спортсмены выступали не только на соревнованиях за границей, но и формировали сборные команды Украины.

"Поэтому мы приняли решение, чтобы возобновилась спортивная жизнь в стране, возобновить все чемпионаты. Что касается целесообразности или нецелесообразности, то я считаю, что это целесообразно, потому что нам важно, чтобы восстановилась экономика, платились налоги, чтобы были средства на защиту нашей Родины", – добавил Гутцайт.

По его словам, чемпионаты будут проходить в зонах, где нет военных действий и обязательно с разрешения военной администрации и по согласованию со спортивными федерациями. Сейчас рассматриваются города на западе Украины и Киев. Рядом должны находиться медики и сотрудники ГСЧС, а неподалеку должно быть бомбоубежище, чтобы в случае воздушной тревоги люди могли укрыться в безопасном месте.

Контекст:

Соревнования украинской Премьер-лиги по футболу сезона 2021/2022 в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину завершили досрочно, турнирная таблица лиги сезона 2021/2022 зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года.

По информации Гутцайта на 9 июля, за время полномасштабного вторжения РФ были убиты обстрелами или на поле боя 100 украинских спортсменов и тренеров. Еще четверо ранены, 22 находятся в плену. Всего сейчас с оружием защищают Украину больше 3 тыс. спортсменов.

Теги: футбол, спорт, гандбол, баскетбол, Министерство молодежи и спорта, чемпионат, легкая атлетика, спортсмены, волейбол, соревнования, Вадим Гутцайт
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