Александр Свищев: Федерации водного поло из Польши, Словакии, Венгрии и других стран приняли украинских детей

"Понятно, что сейчас, когда идет война, соревнования чемпионатов Украины по водному поло среди мужчин и женщин невозможны. Многих игроков физически нет в своих городах. К примеру, спортсмены из Харькова служат в ВСУ или теробороне, как и команда из Киевской области. Не служащие занимаются волонтерской работой, ходят на ночные дежурства и сотрудничают с гуманитарными штабами в том же Львове. Сложная ситуация и в женской Высшей лиге: их основные базы находятся в Краматорске, Харькове, Днепре и Киеве. Подавляющее большинство наших девушек уехали за границу", – констатировал глава федерации.

Свищев напомнил, что в Мариуполе из-за обстрелов погиб бывший капитан сборной Украины по водному поло Евгений Обединский.

"Он был не только талантливым ватерполистом и мастером спорта, но и хорошим, чутким человеком, большим жизнелюбом. А его дочь только сейчас удалось вызволить из российского плена. Скучаем и по еще одному спортсмену-ватерполисту – Олегу Голодникову. Память об этих замечательных ребятах навсегда останется в наших сердцах", – написал он.

Руководитель федерации сообщил, что в первые недели войны удалось помочь детям и молодежи эвакуироваться в безопасные места и, по возможности, продолжить тренировки.

"К счастью, отозвалось немало федераций: из Польши, Словакии, Венгрии, Литвы, Германии, Италии, Румынии и других стран. Они предложили лучшие условия для наших детей, и юные ватерполисты до сих пор остаются за границей, где имеют хорошие условия для проживания и постоянную возможность для активных тренировок", – написал он.

Свищев рассказал, что организация отправляет письма в Польшу, Словакию, Грузию и Турцию с просьбой, чтобы они заявили команду украинских юниоров в возрасте с 16 до 19 лет в один из своих чемпионатов.

"Очень важно сохранить скелет молодых ватерполистов, которые в будущем станут основными игроками сборной Украины. А недавно женская сборная по водному поло U-19 очень неплохо показала себя на чемпионате Европы в Израиле: подопечные Александры Мироненко в Нетаньи одержали убедительную победу над британской сборной со счетом 13:8. Несмотря на всю сложность подготовки и нехватку полноценного цикла тренировок, наши девушки показывают себя во время этого чемпионата очень достойно. Независимо от результатов, они уже настоящие молодцы!" – убежден он.

Также глава федерации отметил, что украинская мужская сборная, студенты Львовского университета физической культуры, поедет на студенческую универсиаду в польской Лодзи, также с участием украинских спортсменов в Греции состоится чемпионат мира среди ватерполистов в возрасте до 16 лет.

"Война продолжается, и это сказалось на всех областях в Украине, в том числе и на спорте, в частности ватерполо. В Харькове и Мариуполе, где были сильные ватерпольные школы, разрушены бассейны, и развитие водного поло в этих городах затруднено или даже невозможно. Но я смотрю на будущее с оптимизмом. Мы обязательно победим, восстановим наши города, спортивную инфраструктуру. Выстроим современные спортивные комплексы, оснащенные бассейнами, и выведем украинское водное поло на новый уровень. Об украинских ватерполистах услышит весь мир!" – написал Александр Свищев.