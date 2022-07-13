Ярмоленко перешел в клуб в ОАЭ, который тренирует Ребров

Футболист перешел в "Аль-Айн" в качестве свободного агента после истечения контракта с лондонским клубом "Вест Хэм", за который он выступал в течение четырех лет. Контракт с новой командой подписан на сезон 2022/2023. Другие детали соглашения не разглашаются.
"Аль-Айн" также опубликовал видео с Ярмоленко на странице клуба в Twitter.
الأوكراني أندري يارمولينكو ????????— نادي العين (@alainfcae) July 13, 2022
من ⚒️ إلى ???? الزعـامـة ولغاية 2023 ????⚫️ #نادي_العين pic.twitter.com/W88xNJ3H05
Ярмоленко – воспитанник черниговской "Юности". Играет на профессиональном уровне с 2006 года. Сначала играл за черниговскую "Десну", в декабре 2006-го перешел в киевское "Динамо", где провел 11 лет.
В 2017-м перешел в дортмундскую "Боруссию", а оттуда в 2018-м – в лондонский "Вест Хэм". В составе "молотобойцев" Ярмоленко сыграл 86 матчей, забил 13 голов.
С 2009 года Ярмоленко выступает за национальную сборную Украины (сейчас – капитан команды). Отыграл за национальную команду 109 матчей, забил 45 голов (Ярмоленко занимает второе место в списке лучших бомбардиров после Андрея Шевченко).
Главным тренером "Аль-Айна" с 2021 года является бывший украинский футболист Сергей Ребров. Под его руководством команда сделала "золотой дубль" – выиграла чемпионат и Кубок ОАЭ.