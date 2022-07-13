Ярмоленко перешел в клуб в ОАЭ, который тренирует Ребров

Футболист перешел в "Аль-Айн" в качестве свободного агента после истечения контракта с лондонским клубом "Вест Хэм", за который он выступал в течение четырех лет. Контракт с новой командой подписан на сезон 2022/2023. Другие детали соглашения не разглашаются.

"Аль-Айн" также опубликовал видео с Ярмоленко на странице клуба в Twitter.

الأوكراني أندري يارمولينكو ????????



من ⚒️ إلى ???? الزعـامـة ولغاية 2023 ????⚫️ #نادي_العين pic.twitter.com/W88xNJ3H05 — نادي العين (@alainfcae) July 13, 2022