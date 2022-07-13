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Ярмоленко перешел в клуб в ОАЭ, который тренирует Ребров

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Следующий сезон Ярмоленко проведет в составе клуба "Аль-Айн" под руководством Сергея Реброва
Следующий сезон Ярмоленко проведет в составе клуба "Аль-Айн" под руководством Сергея Реброва
Фото: EPA

Лидер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко подписал контракт с клубом "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом 13 июля сообщил сайт клуба.

Футболист перешел в "Аль-Айн" в качестве свободного агента после истечения контракта с лондонским клубом "Вест Хэм", за который он выступал в течение четырех лет. Контракт с новой командой подписан на сезон 2022/2023. Другие детали соглашения не разглашаются.

"Аль-Айн" также опубликовал видео с Ярмоленко на странице клуба в Twitter.

Контекст:

Ярмоленко – воспитанник черниговской "Юности". Играет на профессиональном уровне с 2006 года. Сначала играл за черниговскую "Десну", в декабре 2006-го перешел в киевское "Динамо", где провел 11 лет.

В 2017-м перешел в дортмундскую "Боруссию", а оттуда в 2018-м – в лондонский "Вест Хэм". В составе "молотобойцев" Ярмоленко сыграл 86 матчей, забил 13 голов.

С 2009 года Ярмоленко выступает за национальную сборную Украины (сейчас – капитан команды). Отыграл за национальную команду 109 матчей, забил 45 голов (Ярмоленко занимает второе место в списке лучших бомбардиров после Андрея Шевченко).

Главным тренером "Аль-Айна" с 2021 года является бывший украинский футболист Сергей Ребров. Под его руководством команда сделала "золотой дубль" – выиграла чемпионат и Кубок ОАЭ.

Теги: футбол, Украина, спорт, ОАЭ, Сергей Ребров, Андрей Ярмоленко, украинцы, футболист, тренер
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