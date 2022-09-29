Актер Марк Хэмилл, который сыграл Люка Скайуокера в "Звездных войнах", стал амбассадором платформы United24

Марк Хэмилл будет первым амбасадором, который будет помогать собирать средства в поддержку украинских защитников – на "Армию дронов".

"Это сложная, но очень важная миссия. Марк, уверены, вы с ней непременно справитесь. Спасибо за поддержку украинского народа в нашей борьбе за свою свободу", – отметил президент.

Контекст:

United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и экс-главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко, вторым абмассадором стала теннисистка Элина Свитолина.

5 июля амбассадором платформы United24 стал известный американский актер, сценарист и продюсер Лиев Шрайбер. Также амбассадорами проекта на данный момент являются американская группа Imagine Dragons, креативный директор французского дома моды Balenciaga Демна Гвасалия и американская актриса и певица Барбра Стрейзанд.

В начале июля платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.