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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У ВСУ появилась антидрон-система от DOU, KOLO и Parimatch

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Устройство простое в эксплуатации и максимально автономное
Устройство простое в эксплуатации и максимально автономное
Фото: пресс-служба Parimatch

В конце сентября украинские волонтеры передали на передовую систему противодействия дронам SKY CTRL, которая обнаруживает любые летающие объекты в радиусе 10 км, глушит и сбивает с курса вражеские дроны. Идея покупки принадлежит IT-сообществу DOU.ua, ее поддержали благотворительный фонд KOLO и Parimatch. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе Parimatch.

"Благодаря донату от Parimatch в 1 миллион гривен сбор удалось закрыть досрочно. Это позволило организаторам быстрее приступить к заказу и организации транспортировки высокотехнологичного оборудования в Украину. В частности, пройти полную сертификацию на экспорт устройства, подготовить оборудование к отгрузке и собрать разрешительную документацию", – сказано в сообщении.

Установка SKY CTRL почти полностью различает любые мелкие летающие объекты в своем радиусе и реагирует на них ночью, а также глушит и сбивает с курса вражеские беспилотники весом 20–30 кг, например российские "Орланы", отметили в пресс-службе. В Parimatch подчеркнули, что устройство простое в эксплуатации и максимально автономное.

Фото: пресс-служба Parimatch
Фото: пресс-служба Parimatch

“Война продолжается, и мы не должны расслабляться. Наоборот, еще больше поддерживать наших защитников не только в экономическом направлении платя налоги, но и присоединяться к закупке высокотехнологичного оснащения, в котором крайне нуждаются наши защитники”, – заявила CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

KOLO и DOU.ua запустили сбор на мини-ПВО 1 июня. За восемь дней украинскому IT-сообществу удалось собрать более 7 миллионов гривен. Сбор завершился досрочно, так как Parimatch внес финальный взнос в размере 1 миллиона гривен, став партнером инициативы.

Теги: беспилотники, благотворительный фонд , война России против Украины, дроны
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