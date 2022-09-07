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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные получили первые 20 беспилотников Warmate

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Вооруженные силы Украины получили первые 20 ударных дронов Warmate благодаря сбору Мonobank
Вооруженные силы Украины получили первые 20 ударных дронов Warmate благодаря сбору Мonobank
Скриншот: FEDOROV / Telegram

Украинские военные получили первые 20 дронов Warmate, которые были приобретены на пожертвования. Об этом 7 сентября сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Меньше чем за неделю вы прислали на банку mono  Мonobank64 млн грн, которые передали на "Армию дронов". За эти деньги закупили 40 беспилотников Warmate. Половину из них мы уже передали на фронт. Еще 20 дронов поедут на передовую в этом месяце".

По его словам, дроны Warmate обнаруживают и поражают легко бронированную технику, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Полная подготовка системы к выполнению задач в полевых условиях длится не более 10 минут.

Федоров отметил, что такие беспилотники используют армия Польши и другие страны – члены НАТО.   

Контекст:

Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов. Как заявлял Федоров, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта. Сейчас закупают в основном дроны-разведчики, в том числе такие летальные аппараты, которые есть на вооружении НАТО.

22 августа министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что проект "Армия дронов" уже получил 472 беспилотника за донаты украинцев.

Теги: Украина, беспилотники, война России против Украины, Михаил Федоров, дроны, вторжение России в Украину
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