Украинские военные получили первые 20 беспилотников Warmate

"Меньше чем за неделю вы прислали на банку mono [в Мonobank] 64 млн грн, которые передали на "Армию дронов". За эти деньги закупили 40 беспилотников Warmate. Половину из них мы уже передали на фронт. Еще 20 дронов поедут на передовую в этом месяце".

По его словам, дроны Warmate обнаруживают и поражают легко бронированную технику, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Полная подготовка системы к выполнению задач в полевых условиях длится не более 10 минут.

Федоров отметил, что такие беспилотники используют армия Польши и другие страны – члены НАТО.