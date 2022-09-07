Украинские военные получили первые 20 беспилотников Warmate

"Меньше чем за неделю вы прислали на банку mono [в Мonobank] 64 млн грн, которые передали на "Армию дронов". За эти деньги закупили 40 беспилотников Warmate. Половину из них мы уже передали на фронт. Еще 20 дронов поедут на передовую в этом месяце".
По его словам, дроны Warmate обнаруживают и поражают легко бронированную технику, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Полная подготовка системы к выполнению задач в полевых условиях длится не более 10 минут.
Федоров отметил, что такие беспилотники используют армия Польши и другие страны – члены НАТО.
Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов. Как заявлял Федоров, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта. Сейчас закупают в основном дроны-разведчики, в том числе такие летальные аппараты, которые есть на вооружении НАТО.
22 августа министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что проект "Армия дронов" уже получил 472 беспилотника за донаты украинцев.