Волонтерский штаб передал "Азову" дроны и продукты питания – Палатный

"Передали подразделению ССО "Азов" коптеры Mavic 3 и продуктовые наборы. Ежедневно работаем, чтобы наши военные имели все необходимое для эффективного уничтожения врага. Спасибо нашим ребятам за службу. И благодарим всех, кто приобщился к приобретению коптеров, – написал Палатный. – Только слаженная и совместная работа всех украинцев позволит нам победить врага. Поэтому призываю всех продолжать помогать. Как бы тяжело ни было, ребятам на фронте тяжелее. Так что объединяем усилия, поддерживаем воинов и пострадавших от агрессии России".

Война России против Украины. Главное (обновляется)