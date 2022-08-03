ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Волонтерский штаб передал "Азову" дроны и продукты питания – Палатный

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Артур Палатный (слева): Объединяем усилия, поддерживаем воинов и пострадавших от агрессии России
Артур Палатный (слева): Объединяем усилия, поддерживаем воинов и пострадавших от агрессии России
Фото: Артур Палатний / Facebook

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал бойцам Сил специальных операций "Азов" квадрокоптеры и запас продуктов. Об этом сообщил руководитель штаба Артур Палатный на своей странице в Facebook.

"Передали подразделению ССО "Азов" коптеры Mavic 3 и продуктовые наборы. Ежедневно работаем, чтобы наши военные имели все необходимое для эффективного уничтожения врага. Спасибо нашим ребятам за службу. И благодарим всех, кто приобщился к приобретению коптеров, – написал Палатный. – Только слаженная и совместная работа всех украинцев позволит нам победить врага. Поэтому призываю всех продолжать помогать. Как бы тяжело ни было, ребятам на фронте тяжелее. Так что объединяем усилия, поддерживаем воинов и пострадавших от агрессии России".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/videos/833968697490715/

Контекст:

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал для украинских защитников на передовую квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, а также более тонны медикаментов для раненых воинов в Харьков и Днепр.

Теги: Артур Палатный, военная помощь, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Столько всего было в личном – на несколько жизней хватит". 40-летняя Мейхер призналась, что война кардинально изменила ее жизнь
"Столько всего было в личном – на несколько жизней хватит". 40-летняя Мейхер призналась, что война кардинально изменила ее жизнь
  "Інтерв'ю візьме Гордон, Притулі скинувся на дрон". Группа Karta Svitu посвятила новую песню знаменитому псу из ГСЧС Патрону. Видео
  "Інтерв'ю візьме Гордон, Притулі скинувся на дрон". Группа Karta Svitu посвятила новую песню знаменитому псу из ГСЧС Патрону. Видео
"Именно сейчас мы начали ценить свою жизнь". Проживающая на Бали Tayanna показала новые снимки с сыном
"Именно сейчас мы начали ценить свою жизнь". Проживающая на Бали Tayanna показала новые снимки с сыном
"Всю свою любовь хочу направить нашим ребятам из ВСУ". 32-летняя Миша Романова выложила в сеть откровенное фото
"Всю свою любовь хочу направить нашим ребятам из ВСУ". 32-летняя Миша Романова выложила в сеть откровенное фото
"Боже, не смешите мои седые волосы". 48-летняя Мозговая по запросу подписчиков показала, как выглядит без фотошопа
"Боже, не смешите мои седые волосы". 48-летняя Мозговая по запросу подписчиков показала, как выглядит без фотошопа
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой
Супергерой, д'Артаньян, конкурент Винника, "две-три недели". Подборка мемов про Арестовича
Супергерой, д'Артаньян, конкурент Винника, "две-три недели". Подборка мемов про Арестовича G
  David Axelrod посвятил новую песню украинским защитникам. Видео
  David Axelrod посвятил новую песню украинским защитникам. Видео
  Увеличивший мышцы с помощью инъекций бразильский TikTok-блогер скончался в день своего 55-летия
  Увеличивший мышцы с помощью инъекций бразильский TikTok-блогер скончался в день своего 55-летия
"Какой ужас!", "Она точно ку-ку", "Достояние страны". Волочкова выставила к объективу свои голые ноги. В сети возмутились
"Какой ужас!", "Она точно ку-ку", "Достояние страны". Волочкова выставила к объективу свои голые ноги. В сети возмутились
Огневич о коллегах, покинувших Украину: Артист это не та профессия, когда можно отсиживаться где-то в зарослях
Огневич о коллегах, покинувших Украину: Артист – это не та профессия, когда можно отсиживаться где-то в зарослях
"Валера, хочу арбуз!" Мозговая поделилась мемом о Залужном. Фото
"Валера, хочу арбуз!" Мозговая поделилась мемом о Залужном. Фото
"Выпила много обезболивающих и пошла играть". Саливанчук показала ролик из театра и рассказала о травме
"Выпила много обезболивающих и пошла играть". Саливанчук показала ролик из театра и рассказала о травме
49-летняя Клум снялась в леопардовом бикини
49-летняя Клум снялась в леопардовом бикини
Арестович в свой день рождения показал свежее селфи. Подборка его семейных снимков
Арестович в свой день рождения показал свежее селфи. Подборка его семейных снимков
"Доброго вечора, ми з України!" Известный грузинский художник изобразил встречу Залужного с лежащим в темной комнате Путиным и указал время
"Доброго вечора, ми з України!" Известный грузинский художник изобразил встречу Залужного с лежащим в темной комнате Путиным и указал время
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (234032)
2
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом (208587)
3
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины (185215)
4
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги (149891)
5
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (136938)
6
Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест (128875)
7
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями (104285)
8
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео (57757)
 
 
 
 