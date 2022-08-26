ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Тепловизоры и дроны для передовой. Палатный и "Украинская команда" отвезли снаряжение защитникам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Артур Палатний: Эта помощь в первую очередь предназначена для эффективной борьбы с российскими оккупантами и защиты наших солдат
Артур Палатний: Эта помощь в первую очередь предназначена для эффективной борьбы с российскими оккупантами и защиты наших солдат
Фото: Артур Палатний / Facebook

Представители волонтерского штаба "Украинская команда" и Артур Палатный привезли на передовую военное снаряжение, форму и компьютерную технику для бойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев и батальона "Свобода". Об этом сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

"Передали нашим героям дроны, тепловизоры, бронеплиты, комплекты формы, маскировочные халаты, планшеты, ноутбуки и мобильные зарядные станции. Эти вещи пригодятся в борьбе с российскими оккупантами и помогут защитить жизнь наших бойцов. Были рады увидеть наших друзей – генералов полиции Андрея Крищенко и Сергея Князева, которые сейчас несут службу в рядах ВСУ. Они передали благодарности и поздравления всем украинцам, которые помогают фронту и поддерживают нашу армию", – заявил Палатный.

Военные поблагодарили волонтеров за поддержку.

"Эта помощь в первую очередь предназначена для эффективной борьбы с российскими оккупантами и защиты наших солдат. Мы благодарим и ждем в гости в любое время", – сказал представитель 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев Князев.

https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/videos/1199503437275768/

Теги: Артур Палатный, волонтеры, ВСУ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности
  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности
  Моника Лю, alyona alyona и Jerry Heil презентовали совместный трек Dai Boh. Видео
  Моника Лю, alyona alyona и Jerry Heil презентовали совместный трек Dai Boh. Видео
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото
"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео
"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео
  "Я рад вернуться домой". Дан Балан презентовал песню на румынском языке, которую ранее исполнял на русском. Видео
  "Я рад вернуться домой". Дан Балан презентовал песню на румынском языке, которую ранее исполнял на русском. Видео
"Победа будет за нами, славная и могучая Украина!" Наталья Кличко снялась в венке и посвятила пост Украине
"Победа будет за нами, славная и могучая Украина!" Наталья Кличко снялась в венке и посвятила пост Украине
"Мы показывали карту тревог и говорили, что это происходит прямо сейчас". Балет Freedoom провел в Шотландии акцию в поддержку Украины
"Мы показывали карту тревог и говорили, что это происходит прямо сейчас". Балет Freedoom провел в Шотландии акцию в поддержку Украины
Галкин снял селфи на концерте в Лондоне и показал, сколько цветов ему подарили. Видео
Галкин снял селфи на концерте в Лондоне и показал, сколько цветов ему подарили. Видео
40-летняя Мейхер снялась с высоко поднятой ногой. Фото
40-летняя Мейхер снялась с высоко поднятой ногой. Фото
Джеджула показал, как отросли его волосы за полгода без стрижки. Видео
Джеджула показал, как отросли его волосы за полгода без стрижки. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя (289289)
2
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины (96398)
3
"Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться". Зеленские опубликовали новое совместное фото ко Дню Независимости (32998)
4
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео (30162)
5
49-летняя Клум и 50-летняя Вергара надели глубокие декольте и показали формы перед камерой (28217)
6
"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг (26533)
7
"Ношу и возле сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с украинским флагом (26005)
8
"Очаровательная Сопонару", "Красавица". Звезда студии "Квартал 95" снялась в расстегнутой куртке (16937)
 
 
 
 