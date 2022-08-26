Тепловизоры и дроны для передовой. Палатный и "Украинская команда" отвезли снаряжение защитникам

Артур Палатний: Эта помощь в первую очередь предназначена для эффективной борьбы с российскими оккупантами и защиты наших солдат Фото: Артур Палатний / Facebook

"Передали нашим героям дроны, тепловизоры, бронеплиты, комплекты формы, маскировочные халаты, планшеты, ноутбуки и мобильные зарядные станции. Эти вещи пригодятся в борьбе с российскими оккупантами и помогут защитить жизнь наших бойцов. Были рады увидеть наших друзей – генералов полиции Андрея Крищенко и Сергея Князева, которые сейчас несут службу в рядах ВСУ. Они передали благодарности и поздравления всем украинцам, которые помогают фронту и поддерживают нашу армию", – заявил Палатный.

Военные поблагодарили волонтеров за поддержку.

"Эта помощь в первую очередь предназначена для эффективной борьбы с российскими оккупантами и защиты наших солдат. Мы благодарим и ждем в гости в любое время", – сказал представитель 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев Князев.