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Зеленский второй раз вручил награды "Национальная легенда". Трое лауреатов награждены посмертно

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Награда "Национальная легенда Украины" была основана в 2021 году. Но теперь, отметил президент, ее смысл изменился
Награда "Национальная легенда Украины" была основана в 2021 году. Но теперь, отметил президент, ее смысл изменился
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 21 августа наградил лауреатов премии "Национальная легенда Украины". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Второй год подряд мы отмечаем прекрасных талантливых и героических граждан нашего государства таким отличием. Но за этот год его смысл изменился – мы отмечаем не только легендарных представителей Украины в музыке, театре, спорте. Российская Федерация изменила содержание нашей жизни, поэтому сегодня мы отмечаем всех тех, кто ежедневно, как внутри государства, так и снаружи защищает нашу независимость, суверенитет своим талантом и своей работой – разной, но очень важной", – сказал президент. 

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

В числе награжденных:

  • певец Анатолий Соловьяненко (посмертно), солист оперы, народный артист – за весомое творческое наследие и укрепление культурной славы Украины;
  • художница Мария Примаченко (посмертно), ставшая легендой украинской живописи.
  • военный летчик Игорь Бедзай (посмертно), посвятивший жизнь службе государству и сумевший вывести в 2014 году из Крыма украинскую авиацию;
  • проводник Анатолий Бабичев, поезд которого вывозил людей из опасных мест. Его жена работала в другом вагоне этого поезда и погибла в результате обстрела, но он вернулся на службу и продолжает спасать людей;
  • пожарный Игорь Ивасиков, который помог спасти 17 человек из-под завалов Николаевской ОГА;
  • врачи-супруги Ольга и Анатолий Свист, две недели оперировавшие раненых детей под обстрелами в Буче;
  • преподавательница Анна Бут из Мелитополя, которая, несмотря на оккупацию, воспитывает своих учеников патриотами. Видео, где она требует от международного сообщества более решительных действий, попало в мировые СМИ;
  • волонтер Тата Кеплер, которая уже восемь лет помогает армии.
  • футболист Андрей Шевченко, победитель Лиги чемпионов, обладатель "Золотого мяча", амбассадор платформы  United24.
https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/611366793713667/

Контекст:

Зеленский учредил награду "Национальная легенда Украины" в 2021 году. Как уточнил глава государства, премия будет вручаться людям, "которых в Украине знают все и благодаря которым все знают об Украине".

Награду вручают за личные заслуги в становлении независимой Украины, личные заслуги в укреплении ее государственности, защите родины и служении украинскому народу, а также за весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, за активную благотворительную и общественную деятельность. Награду могут получить не только граждане Украины, но и иностранцы, а также лица без гражданства.

В 2021 году награду получили  поэт Юрий Рыбчинский, художник Иван Марчук, футболист Олег Блохин, хореограф Мирослав Вантух, балерина Елена Потапова, певица София Ротару, а также композитор Мирослав Скорик (посмертно). 

Теги: музыка, Николаев, премия, волонтер, волонтеры, спасатели, Владимир Зеленский, Буча, медики, награды, певец, Николаевская ОГА, врачи, награда, футболист Андрей Шевченко, Национальная легенда Украины, летчик, Мария Примаченко
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