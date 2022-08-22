Зеленский второй раз вручил награды "Национальная легенда". Трое лауреатов награждены посмертно

"Второй год подряд мы отмечаем прекрасных талантливых и героических граждан нашего государства таким отличием. Но за этот год его смысл изменился – мы отмечаем не только легендарных представителей Украины в музыке, театре, спорте. Российская Федерация изменила содержание нашей жизни, поэтому сегодня мы отмечаем всех тех, кто ежедневно, как внутри государства, так и снаружи защищает нашу независимость, суверенитет своим талантом и своей работой – разной, но очень важной", – сказал президент.

В числе награжденных:

Контекст:

Зеленский учредил награду "Национальная легенда Украины" в 2021 году. Как уточнил глава государства, премия будет вручаться людям, "которых в Украине знают все и благодаря которым все знают об Украине".

Награду вручают за личные заслуги в становлении независимой Украины, личные заслуги в укреплении ее государственности, защите родины и служении украинскому народу, а также за весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, за активную благотворительную и общественную деятельность. Награду могут получить не только граждане Украины, но и иностранцы, а также лица без гражданства.

В 2021 году награду получили поэт Юрий Рыбчинский, художник Иван Марчук, футболист Олег Блохин, хореограф Мирослав Вантух, балерина Елена Потапова, певица София Ротару, а также композитор Мирослав Скорик (посмертно).