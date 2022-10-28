Кличко заявил, что Киев получил новые системы ПВО

Об этом 28 октября в эфире телеканала "Киев" сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Военные меня заверили, что сейчас уже новое оборудование ПВО поступило в столицу. Небо будет более защищено. Надеемся, что атак и провокаций с дронами-камикадзе уже не будет", – сказал городской голова Киева.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн" историческим, так как речь идет о принятии "решений по закрытию нашего неба".

Война России против Украины. Главное (обновляется)