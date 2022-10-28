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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кличко заявил, что Киев получил новые системы ПВО

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Новое оборудование ПВО поступило в столицу, отметил мэр Киева
Новое оборудование ПВО поступило в столицу, отметил мэр Киева
Фото: EPA

В Киев поступили новые системы противовоздушной обороны для защиты от атак российских оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом 28 октября в эфире телеканала "Киев" сообщил мэр города Виталий Кличко.  

"Военные меня заверили, что сейчас уже новое оборудование ПВО поступило в столицу. Небо будет более защищено. Надеемся, что атак и провокаций с дронами-камикадзе уже не будет", – сказал городской голова Киева.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн" историческим, так как речь идет о принятии "решений по закрытию нашего неба".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В октябре РФ ракетами и дронами массированно обстреливает территорию Украины, в результате чего повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 ударов, из них 51 – в октябре.

27 октября НЭК "Укрэнерго" дала команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях после ночной атаки оккупантов дронами по большому объекту энергетической инфраструктуры Украины.

В Киеве и области 28 октября продолжили экстренные отключения света. Говорить о стабилизации энергосистемы в Киевской области после обстрелов оккупантами объектов энергетической инфраструктуры Украины пока рано, отметили в ОВА.

Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, Украина, энергетика, военные, ПВО, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, энергосистема, мэр, небо
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