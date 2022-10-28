Кличко заявил, что Киев получил новые системы ПВО

Об этом 28 октября в эфире телеканала "Киев" сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Военные меня заверили, что сейчас уже новое оборудование ПВО поступило в столицу. Небо будет более защищено. Надеемся, что атак и провокаций с дронами-камикадзе уже не будет", – сказал городской голова Киева.
Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн" историческим, так как речь идет о принятии "решений по закрытию нашего неба".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В октябре РФ ракетами и дронами массированно обстреливает территорию Украины, в результате чего повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 ударов, из них 51 – в октябре.
27 октября НЭК "Укрэнерго" дала команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях после ночной атаки оккупантов дронами по большому объекту энергетической инфраструктуры Украины.
В Киеве и области 28 октября продолжили экстренные отключения света. Говорить о стабилизации энергосистемы в Киевской области после обстрелов оккупантами объектов энергетической инфраструктуры Украины пока рано, отметили в ОВА.