Для Киева готовят новые графики отключений света. Электричества может не быть до шести часов

Он отметил, что графики, которые раньше применялись, утратили свою актуальность, так как уровень ограничений для Киева и области сейчас увеличился из-за усиления повреждений энергоинфраструтуры.

"Я думаю, что через день-два мы сможем показать графики. Они не будут приятными. Количество часов, в течение которых нужно будет оставаться без света, к сожалению, должно быть увеличено. Это точно будет больше четырех часов – пять-шесть часов будут ограничения", – сказал он.

При этом ДТЭК будет пытаться делать так, чтобы чаще происходила ротация: свет выключался чаще, но на меньший период времени.

"С этим есть также определенные технические сложности, потому что в Киеве десятки тысяч домов, и их выключить и подключить снова – тоже большая работа", – сказал он.

Сахарук отметил, что далеко не все дома отключаются из пункта управления – многие дома нужно отключать через физическое присутствие комбригады. Поэтому возникают сложности, чтобы это делать часто и в соответствии с графиком.

Он добавил, что все дома в Киеве отключить от электропитания невозможно, поскольку не все объекты критической инфраструктуры имеют отдельные здания.

"Есть дома, которые нельзя отключать из-за того, что в них есть объекты критической инфраструктуры – они встроены прямо в дом. Например, связь, склад хранения вакцины, серверы провайдеров, другие элементы инфраструктуры – водоснабжение, теплоснабжение", – добавил гендиректор ДТЭК.