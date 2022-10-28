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КИЕВ

Для Киева готовят новые графики отключений света. Электричества может не быть до шести часов

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Уровень необходимых ограничений для Киева и области сейчас увеличился из-за усиления повреждений энергоинфраструтуры
Уровень необходимых ограничений для Киева и области сейчас увеличился из-за усиления повреждений энергоинфраструтуры
Фото: depositphotos.com

Графики веерных отключений электроэнергии для Киева будут пересмотрены. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона на канале "Рада".

Он отметил, что графики, которые раньше применялись, утратили свою актуальность, так как уровень ограничений для Киева и области сейчас увеличился из-за усиления повреждений энергоинфраструтуры.

"Я думаю, что через день-два мы сможем показать графики. Они не будут приятными. Количество часов, в течение которых нужно будет оставаться без света, к сожалению, должно быть увеличено. Это точно будет больше четырех часов – пять-шесть часов будут ограничения", – сказал он.

При этом ДТЭК будет пытаться делать так, чтобы чаще происходила ротация: свет выключался чаще, но на меньший период времени.

"С этим есть также определенные технические сложности, потому что в Киеве десятки тысяч домов, и их выключить и подключить снова – тоже большая работа", – сказал он.

Сахарук отметил, что далеко не все дома отключаются из пункта управления – многие дома нужно отключать через физическое присутствие комбригады. Поэтому возникают сложности, чтобы это делать часто и в соответствии с графиком.

Он добавил, что все дома в Киеве отключить от электропитания невозможно, поскольку не все объекты критической инфраструктуры имеют отдельные здания.

"Есть дома, которые нельзя отключать из-за того, что в них есть объекты критической инфраструктуры – они встроены прямо в дом. Например, связь, склад хранения вакцины, серверы провайдеров, другие элементы инфраструктуры – водоснабжение, теплоснабжение", – добавил гендиректор ДТЭК.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.

В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества. 25 октября в "Укрэнерго" сообщили, что будут применить графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.

27 октября в "Укрэнерго" дали команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, электричество, Киевская область, ДТЭК, электроснабжение, Дмитрий Сахарук
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