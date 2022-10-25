"Лучше зима без света, чем годы под Россией". Цимбалюк высказался о несгибаемости украинского народа

"Враг сконцентрировался на убийствах мирного населения и уничтожении нашей инфраструктуры. Они решили, что им удастся таким образом сломить великий народ, далеко не в первый раз сражающийся за свою независимость! Нелегкие для Украины времена дали нам много героев, и никто не ожидал, что сегодняшний день поможет их стремительно приумножать и добавлять в наше наследие. История научила быть несгибаемыми", – написал актер.

Контекст:

Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Известен ролями в фильме "Черный ворон", сериалах "Крепостная", "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном". Также снимался в клипе российской группы "Ленинград", премьера которого состоялась в декабре 2020 года.

Актер с начала войны России против Украины занимается волонтерской деятельностью и борется в соцсетях с российской пропагандой.