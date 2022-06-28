  Тарас Цимбалюк о съемках в клипе группы "Ленинград": Сейчас я бы не снимался в клипе российского артиста

Цимбалюк: Сейчас я бы не соглашался на такой материал Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

"Не стыдно ли тебе за этот опыт?" – спросила у Цимбалюка Доротюк.

По словам артиста, клип для российской группы снимала украинская команда, а сами съемки проходили в киевском отеле Hilton.

"Конечно, уже сейчас я бы не соглашался на такой материал. Сейчас я бы в принципе не снимался в клипе любого российского артиста. Поэтому этот клип входит в список тех вещей, которые я позволял себе делать в период войны на Донбассе. Конечно, в какой-то степени мне за это стыдно, что тут скажешь", – ответил артист.

Премьера клипа группы "Ленинград" на песню "Миг" с участием Цимбалюка состоялась в декабре 2020 года. Комментируя тогда участие в ролике, артист заявил, что "был рад стать частью провокационного клипа", а сам процесс съемки назвал профессиональным. Вместе с ним в ролике снялась также украинская актриса Дарья Трегубова.

Спустя несколько дней после премьеры Цимбалюк признался, что у него совсем не было "сомнений из-за того, что "Ленинград" – группа из России". Он добавил, что "слишком много проводится параллелей между политикой и искусством", и подчеркнул, что это "совершенно разные вещи". "Не понимаю, почему "Ленинград" вызывает такой резонанс? Это же круто, что клип российской группы – made in Ukraine", – заявил он в декабре 2020 года.

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Видео: Аліна Доротюк / YouTube