В Киеве и области отменили отключения света

Вместе с тем в компании отметили, что ситуация в энергосистеме напряжена и попросили всех клиентов употреблять электроэнергию умеренно.
"Включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 6.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00. Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров", – говорится в сообщении.
Также пользователям посоветовали правильно включать электроприборы после стабилизационного отключения, чтобы предотвратить одновременное значительное увеличение нагрузки и аварии на электросетях.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.
По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 атак, из которых 51 – в октябре.
В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества. 25 октября в "Укрэнерго" сообщили, что будут применить графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.
27 октября "Укрэнерго" дал команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях.