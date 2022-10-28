В Киеве и области отменили отключения света

В Киевэнерго просят все еще употреблять электроэнергию умеренно Фото: depositphotos.com

Вместе с тем в компании отметили, что ситуация в энергосистеме напряжена и попросили всех клиентов употреблять электроэнергию умеренно.

"Включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 6.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00. Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров", – говорится в сообщении.

Также пользователям посоветовали правильно включать электроприборы после стабилизационного отключения, чтобы предотвратить одновременное значительное увеличение нагрузки и аварии на электросетях.