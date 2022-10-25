В ОГА предупредили об отключениях света в Харькове

По его словам, сегодня на несколько часов было отключено 10 общин области. В самом Харькове пока таких отключений не было, но состояние инфраструктуры заставляет к ним прибегнуть.
"Со следующей недели в Харькове мы будем применять плановые отключения электропитания. Призываю всех быть готовыми к ним. Отключения будут в отдельных районах и жилых массивах на несколько часов", – написал Синегубов.
Он добавил, что в области продолжается восстановление электроснабжения на освобожденных территориях и территориях, где продолжались боевые действия. Сейчас около 75% населения на этих территориях уже с электроэнергией, сообщил глава ОГА.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.
В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества. 25 октября компания сообщила, что вынуждена применить графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.