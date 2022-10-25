В ОГА предупредили об отключениях света в Харькове

В Харькове начнут отключать электричество на несколько часов Фото: pixabay

По его словам, сегодня на несколько часов было отключено 10 общин области. В самом Харькове пока таких отключений не было, но состояние инфраструктуры заставляет к ним прибегнуть.

"Со следующей недели в Харькове мы будем применять плановые отключения электропитания. Призываю всех быть готовыми к ним. Отключения будут в отдельных районах и жилых массивах на несколько часов", – написал Синегубов.

Он добавил, что в области продолжается восстановление электроснабжения на освобожденных территориях и территориях, где продолжались боевые действия. Сейчас около 75% населения на этих территориях уже с электроэнергией, сообщил глава ОГА.