ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОГА предупредили об отключениях света в Харькове

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Харькове начнут отключать электричество на несколько часов
В Харькове начнут отключать электричество на несколько часов
Фото: pixabay

Из-за повреждений в результате вражеских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры в Харьковской области начинаются временные отключения электроснабжения для потребителей. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов 25 октября в Telegram.

По его словам, сегодня на несколько часов было отключено 10 общин области. В самом Харькове пока таких отключений не было, но состояние инфраструктуры заставляет к ним прибегнуть.

"Со следующей недели в Харькове мы будем применять плановые отключения электропитания. Призываю всех быть готовыми к ним. Отключения будут в отдельных районах и жилых массивах на несколько часов", – написал Синегубов.

Он добавил, что в области продолжается восстановление электроснабжения на освобожденных территориях и территориях, где продолжались боевые действия. Сейчас около 75% населения на этих территориях уже с электроэнергией, сообщил глава ОГА.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.

В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества. 25 октября компания сообщила, что вынуждена применить графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.

Теги: Харьков, электричество, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стало известно, покажут ли гибель принцессы Дианы в ДТП в сериале "Корона"
Стало известно, покажут ли гибель принцессы Дианы в ДТП в сериале "Корона"
"Корабль стал мне родным". 20-летняя певица Иващенко рассказала, что почти пять месяцев проработала на круизном лайнере
"Корабль стал мне родным". 20-летняя певица Иващенко рассказала, что почти пять месяцев проработала на круизном лайнере
"При хорошей погоде все должно быть хорошо". Дочь мэра Днепра Филатова заявила, что отправилась в Непал покорять горы
"При хорошей погоде все должно быть хорошо". Дочь мэра Днепра Филатова заявила, что отправилась в Непал покорять горы
Звезда "Гарри Поттера" вступился за Джоан Роулинг на фоне ее травли из-за высказываний о трансгендерах
Звезда "Гарри Поттера" вступился за Джоан Роулинг на фоне ее травли из-за высказываний о трансгендерах
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после
Дзюдоистка Белодед снялась в полный рост в мини-шортах
Дзюдоистка Белодед снялась в полный рост в мини-шортах
"Он был чертовски грубым". Телеведущий вспомнил свою стычку с Пирсом Броснаном
"Он был чертовски грубым". Телеведущий вспомнил свою стычку с Пирсом Броснаном
"Творчество меня окрыляет и дает веру в то, что скоро все будет хорошо". Каменских показала, как работает над новой песней
"Творчество меня окрыляет и дает веру в то, что скоро все будет хорошо". Каменских показала, как работает над новой песней
"Мечтай, как умеешь". 38-летняя Tayanna снялась в свадебном платье
"Мечтай, как умеешь". 38-летняя Tayanna снялась в свадебном платье
"Не забывайте заниматься спортом". 76-летняя Голди Хоун показала свою тренировку. Видео
"Не забывайте заниматься спортом". 76-летняя Голди Хоун показала свою тренировку. Видео
Макс Барских собрал в поддержку ВСУ 1,7 млн грн во время концертного тура за границей
Макс Барских собрал в поддержку ВСУ 1,7 млн грн во время концертного тура за границей
"Суперкрасавица", "Сладчайшая". 56-летняя Хайек вызвала восторг в сети своим новым снимком
"Суперкрасавица", "Сладчайшая". 56-летняя Хайек вызвала восторг в сети своим новым снимком
"Он восстановил мою веру в мужчин". "Перчинка" Мел Би собралась замуж в третий раз
"Он восстановил мою веру в мужчин". "Перчинка" Мел Би собралась замуж в третий раз
Проживающая в РФ украинская актриса Безрук рассказала, почему замалчивает нападение России на Украину
Проживающая в РФ украинская актриса Безрук рассказала, почему замалчивает нападение России на Украину
"Невероятная по эстетике и шарму женщина". Мейхер в юбке с огромным разрезом устроила фотосессию на улице
"Невероятная по эстетике и шарму женщина". Мейхер в юбке с огромным разрезом устроила фотосессию на улице
"Я не мог поверить в то, что встречаюсь с Джулией Робертс". Звезда сериала "Друзья" рассказал, как бросил голливудскую знаменитость
"Я не мог поверить в то, что встречаюсь с Джулией Робертс". Звезда сериала "Друзья" рассказал, как бросил голливудскую знаменитость
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (160814)
2
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (142013)
3
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (114678)
4
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (113935)
5
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (64404) G
6
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой (45000)
7
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео (39128)
8
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ (35199)
 
 
 
 