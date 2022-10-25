Большая часть Ровно осталась без света из-за аварии

Мэр отметил, что энергетики работают над решением проблемы.

Из-за аварии соблюдение графиков отключений и подключений остается под вопросом. Третьяк призвал жителей с пониманием отнестись к ситуации и максимально уменьшить потребление электричества.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.

В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества. 25 октября компания сообщила, что вынуждена применить графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.