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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российских обстрелов ТЭС ДТЭК погибли три работника компании, семеро были ранены – исполнительный директор

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За три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев
За три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев
Фото: president.gov.ua

В результате террористических ракетных атак России по объектам энергетической инфраструктуры погибли три работника компании ДТЭК, семеро получили ранения, сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона, который в YouTube транслирует, в частности, телеканал "Рада".

"К сожалению, не только разрушения были следствием этих обстрелов. У нас с конца сентября и по сегодняшний день трое погибших, семь раненых работников. Это самая большая потеря – люди, погибшие и пострадавшие", – сказал он.

Сахарук добавил, что российские энергетики консультируют военных по поводу выбора целей и подсказывают им, как именно нужно уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины.

Из-за террористических ракетных ударов России несколько ТЭС ДТЭК испытали настолько серьезные разрушения, что вынуждены были остановить работу.

Контекст:

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было совершено 85 атак, из которых 51 – в октябре.

22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.

В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества.

Теги: энергетика, электричество, ДТЭК, раненые, ТЭС, вторжение, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, инфраструктура, погибшие, энергосистема, Дмитрий Сахарук
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