В результате российских обстрелов ТЭС ДТЭК погибли три работника компании, семеро были ранены – исполнительный директор

За три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев Фото: president.gov.ua

"К сожалению, не только разрушения были следствием этих обстрелов. У нас с конца сентября и по сегодняшний день трое погибших, семь раненых работников. Это самая большая потеря – люди, погибшие и пострадавшие", – сказал он.

Сахарук добавил, что российские энергетики консультируют военных по поводу выбора целей и подсказывают им, как именно нужно уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины.

Из-за террористических ракетных ударов России несколько ТЭС ДТЭК испытали настолько серьезные разрушения, что вынуждены были остановить работу.