В Харькове готовят пункты обогрева на случай новых ударов оккупантов по энергетической инфраструктуре – мэр

Об этом 24 октября сообщил мэр Игорь Терехов, его цитирует в Telegram Харьковский горсовет.
"Мы очень тщательно готовимся, потому что понимаем, что очень многое должны сделать для того, чтобы сохранить жизнь харьковчан. Мы сформировали определенный план действий, и если у вас будет такая возможность, будем рассчитывать на вашу помощь", – сказал Терехов на встрече с представителями международной организации World Central Kitchen.
По его словам, пункты обогрева в Харькове планируется развернуть в 20 остановках-укрытиях и 40 палатках. Также жители города смогут согреться в школах и клубах по месту жительства. Резервными пунктами обогрева могут стать станции метрополитена, добавил Терехов.
Часть городских пунктов обогрева уже располагают необходимым оборудованием, однако Харьков все еще нуждается в дополнительных палатках, обогревателях на альтернативных источниках питания, дровяных печах для приготовления пищи, подчеркнул Терехов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия с начала вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны – 24 февраля.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.