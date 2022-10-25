В Харькове готовят пункты обогрева на случай новых ударов оккупантов по энергетической инфраструктуре – мэр

Пункты обогрева в Харькове планируется развернуть в 20 остановках-укрытиях и 40 палатках, отметил Терехов (по центру) Фото: city.kharkov.ua

Об этом 24 октября сообщил мэр Игорь Терехов, его цитирует в Telegram Харьковский горсовет.

"Мы очень тщательно готовимся, потому что понимаем, что очень многое должны сделать для того, чтобы сохранить жизнь харьковчан. Мы сформировали определенный план действий, и если у вас будет такая возможность, будем рассчитывать на вашу помощь", – сказал Терехов на встрече с представителями международной организации World Central Kitchen.

По его словам, пункты обогрева в Харькове планируется развернуть в 20 остановках-укрытиях и 40 палатках. Также жители города смогут согреться в школах и клубах по месту жительства. Резервными пунктами обогрева могут стать станции метрополитена, добавил Терехов.

Часть городских пунктов обогрева уже располагают необходимым оборудованием, однако Харьков все еще нуждается в дополнительных палатках, обогревателях на альтернативных источниках питания, дровяных печах для приготовления пищи, подчеркнул Терехов.

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