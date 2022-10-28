Говорить о стабилизации энергосистемы в Киевской области пока рано – ОВА

Об этом 28 октября в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

Аварийные и восстановительные работы продолжаются, пока рано говорить о том, что проблема решена, отметил в видеообращении руководитель ОВА.

"Говорить о стабилизации системы, к сожалению, рано, – написал Кулеба. – В области продолжаются отключения электроснабжения. Более жесткие и длительные, чем раньше. ДТЭК работает над совершенствованием графиков плановых отключений".

Глава Киевской ОВА призвал жителей региона потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы по очереди, а также максимально снизить потребление электроэнергии утром с 6.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00.

"Каждый сэкономленный киловатт приближает победу", – резюмировал Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)