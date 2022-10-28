Говорить о стабилизации энергосистемы в Киевской области пока рано – ОВА

Об этом 28 октября в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.
Аварийные и восстановительные работы продолжаются, пока рано говорить о том, что проблема решена, отметил в видеообращении руководитель ОВА.
"Говорить о стабилизации системы, к сожалению, рано, – написал Кулеба. – В области продолжаются отключения электроснабжения. Более жесткие и длительные, чем раньше. ДТЭК работает над совершенствованием графиков плановых отключений".
Глава Киевской ОВА призвал жителей региона потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы по очереди, а также максимально снизить потребление электроэнергии утром с 6.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00.
"Каждый сэкономленный киловатт приближает победу", – резюмировал Кулеба.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В октябре РФ ракетами и дронами массированно обстреливает территорию Украины, в результате чего повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 ударов, из них 51 – в октябре.
27 октября "Укрэнерго" дал команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях после ночной атаки оккупантов дронами по большому объекту энергетической инфраструктуры Украины.