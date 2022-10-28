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ОБЩЕСТВО

Говорить о стабилизации энергосистемы в Киевской области пока рано – ОВА

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Аварийные и восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры продолжаются, отметил Кулеба
Аварийные и восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры продолжаются, отметил Кулеба
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Ситуация с электроснабжением в Киевской области после обстрелов оккупантами объектов энергетической инфраструктуры Украины до сих пор остается напряженной.

Об этом 28 октября в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

Аварийные и восстановительные работы продолжаются, пока рано говорить о том, что проблема решена, отметил в видеообращении руководитель ОВА.

"Говорить о стабилизации системы, к сожалению, рано, – написал Кулеба. – В области продолжаются отключения электроснабжения. Более жесткие и длительные, чем раньше. ДТЭК работает над совершенствованием графиков плановых отключений".

Глава Киевской ОВА призвал жителей региона потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы по очереди, а также максимально снизить потребление электроэнергии утром с 6.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00.

"Каждый сэкономленный киловатт приближает победу", – резюмировал Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/oleksyikuleba/videos/1273920253150426/

Контекст:

В октябре РФ ракетами и дронами массированно обстреливает территорию Украины, в результате чего повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 ударов, из них 51 – в октябре.

27 октября "Укрэнерго" дал команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях после ночной атаки оккупантов дронами по большому объекту энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Россия, Украина, авария, Киевская ОГА, Киевская область, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, энергосистема, Алексей Кулеба, российские оккупанты
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