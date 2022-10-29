Гуменюк о взрывах в Севастополе: Если по "боевым комарам" бить С-300, то может быть обратная реакция

"Мы сейчас готовим официальную информацию с соответствующими фактами, но, наверно, это и есть те самые боевые комары, которые так беспокоят российскую власть", – сказала Гуменюк.

На вопрос ведущей, правда ли, что в результате "борьбы с комарами" ночью и утром в Севастополе были поражены корабли – носители ракет "Калибр", Гуменюк сказала, что официального подтверждения этому пока нет.

"Но есть абсолютно точно понимание, что при такой боязни "боевых насекомых" и использовании против них агрессивной системы ПВО может быть абсолютно обратная реакция. Когда по комарам бьют С-300, например, то эти ракеты имеют очень большую разрушительную силу и разрушают они то, что на самом деле виновно в создании этой ситуации. Поэтому неудачный запуск ракет противовоздушной обороны вполне может быть такой причиной, а официальную информацию мы получим позже", – подытожила Гуменюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил 27 октября о якобы разработанных в США беспилотниках, которые могут распространять "комаров, инфицирующих атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний".